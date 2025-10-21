Τα συγκινητικά λόγια του Χιούρτζελερ στον Κωστούλα μετά το ντεμπούτο του με την Μπράιτον (vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας, μετά από 109 μέρες στην Αγγλία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Μπράιτον στην Πρέμιερ Λίγκ. Ο νεαρός επιθετικός, για τον οποίον δαπανήθηκαν κοντά στα 40 εκατομμύρια από τους γλάρους για να τον κάνουν δικό τους από τον Ολυμπιακό, χρειάστηκε να περιμένει για οκτώ αγωνιστικές για να... πατήσει το γρασίδι σε αναμέτρηση του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Ο 18χρονος άσσος είχε αγωνιστεί με την φανέλα της Μπράιτον δυο φορές, για το Carabao Cup, ενώ είχε και μια συμμετοχή με την κ21.

Ο πρώην άσσος του Ολυμπιακού, μπήκε στο 89ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο, στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Νιουκάστλ, αντικαθιστώντας τον απόλυτο πρωταγωνιστή της συνάντησης, Ντάνι Γουέλμπεκ, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην Premier League.

Στα αποδυτήρια της Μπράιτον μετά το παιχνίδι επικρατούσε εξαιρετικό κλίμα, ενώ κάποια στιγμή πήρε τον λόγο ο προπονητής της ομάδας, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, ο οποίος εξύμνησε τον Κωστούλα για την σκληρή δουλειά και την επιμονή του, ενώ τον συνεχάρη για το ντεμπούτο του.

Τα συγκινητικά λόγια του προπονητή:

«Επιβραβεύεσαι για τη σκληρή σου δουλειά. Έχεις δουλέψει σκληρά και όταν το κάνεις αυτά κερδίζεις αυτά τα πράγματα. Όλα είναι δικά σου. Όλα έχουν να κάνουν με τον εαυτό σου. Μπράβο σου, συγχαρητήρια για το ντεμπούτο σου».

Babis enjoying the first minutes of his #PL debut! 👏🇬🇷 pic.twitter.com/MS1ZwhIdoc — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 21, 2025

Ο νεαρός άσος ήταν εμφανώς συγκινημένος, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιοποίησε η ομάδα.