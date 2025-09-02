«Καυτός» ξανά με δύο γκολ ο Τζίμας - Στη βασική ενδεκάδα και ο Κωστούλας σε φιλικό της Μπράιτον

Μετά το «ονειρικό» του ντεμπούτο με τη Μπράιτον, όπου ο Στέφανος Τζίμας, πέτυχε δυο γκολ μέσα σε έξι λεπτά κόντρα στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ στο Λίγκ Καπ, ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, σκόραρε ξανά δυο γκολ στο σημερινό (2/9) φιλικό των «γλάρων» με επίλεκτη ομάδα των Free Agent.

Συγκεκριμένα ο 19χρονος επιθετικός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 4ο λεπτό με κεφαλιά έπειτα από εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και στο 60ο λεπτό ο Τζίμας διπλασίασε τα τέρματά του εκτελώντας αλα Πανένκα πέναλτι για να γράψει το 3-1.

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί πως στην εν λόγω αναμέτρηση αγωνίστηκε βασικός και ο Χαράλαμπος Κωστούλας.