Carabao Cup: Η Μπράιτον ισοπέδωσε (6-0) τη Μπάρνσλεϊ με «διαστημικό» Γκόμεζ - Αποκλείστηκε η Έβερτον

Οκτώ αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα του Carabao Cup με την αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπάρνσλεϊ να κεντρίζει το ενδιαφέρον μιας και στους «γλάρους» αγωνίζονται ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας.

Η ομάδα του Φαμπιάν Χιουζέλερ, ήταν καταιγιστική σκοράροντας έξι γκολ με τον Γκόμεζ να σκοράρει τα τέσσερα από αυτά και δίκαια να κατακτά τον τίτλο του MVP της σημερινής βραδιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζίμας αγωνίστηκε για 65 λεπτά και όταν αντικαταστάθηκε στη θέση του πέρασε ο Μπάμπης Κωστούλας.

Το ματς

Χωρίς κανένα πρόβλημα οι «Γλάροι» μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 9ο λεπτό προηγήθηκαν με τον Γκόμεζ, ενώ στο 21ο λεπτό ο ίδιος παίκτης έκανε το 0-2.

Ο Γκόμεζ κατάφερε να πετύχει χατ τρικ μέσα σε 24 αγωνιστικά λεπτά, καθώς στο 33ο λεπτό έκανε το 3-0 για την Μπράιτον, σκορ που έμεινε μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο 45λεπτο η Μπράιτον δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και παρά τις πολλές αλλαγές, πέτυχε και τέταρτο γκολ, με τον Γκόμεζ να σημειώνει καρέ στο 68ο λεπτό πριν αποχωρήσει ως αλλαγή στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Χάουελ να παίρνει τη θέση του και στο 87ο λεπτό να διαμορφώνει το 0-5 ενώ στο 89ο λεπτό ο Αγιάρι έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για το 0-6.

Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή δεν άλλαξε κάτι και η Μπράιτον πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Carabao Cup.

Πρόκριση για Λίβερπουλ

Στην επόμενη φάση του Carabao Cup προκρίθηκε και η Λίβερπουλ, η οποία αρκετά δύσκολα επικράτησε με 2-1 της Σαουθάμπτον. Οι «Κόκκινοι» προηγήθηκαν με τον Ίσακ να σκοράρει στο 43ο λεπτό μετά από ασίστ του Κιέζα αλλά η Σαουθάμπτον ισοφάρισε σε 1-1 με τον Τσαρλς στο 76ο λεπτό.

Το γκολ που έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του Σλοτ πέτυχε ο Εκιτίκε στο 85ο λεπτό, με τον φορ της Λίβερπουλ να σκοράρει, να βγάζει την φανέλα του και να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το 2-1 έμεινε μέχρι τέλους και η Λίβερπουλ πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Δύσκολα η Τσέλσι, εκτός διοργάνωσης η Έβερτον

Στα υπόλοιπα παιχνίδια των 21:45, η Τσέλσι δυσκολεύτηκε αρκετά αλλά πήρε την πρόκριση, κερδίζοντας, με ανατροπή, 2-1 στην έδρα της ανίσχυρης Λίνκολν.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Στριτ στο 42ο λεπτό αλλά στην έναρξη του β' ημιχρόνου, οι Τζορτζ και Μπουονανότε σκόραραν για την ανατροπή των «Μπλε».

Στην μονομαχία δυο ομάδων της Premier League, η Γουλβς κέρδισε, σχετικά εύκολα, με 2-0 την Έβερτον και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Carabao Cup.

Ο Μουνέτσι έκανε το 1-0 για τους «Λύκους» στο 29ο λεπτό ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Αροκοντάρε στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης.

Πηγή: Athletiko.gr