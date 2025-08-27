«Ονειρικό» βράδυ για τον Τζίμα: Δύο γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του με τη Μπράιτον (vid)

Αγγλία τα... ελληνόπουλα σου συστήνονται! Ο Στέφανος Τζίμας έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπράιτον στο Carabao Cup απέναντι στην Όξφορντ, σκοράροντας δύο τέρματα σε μια ιστορική βραδιά.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ αρχικά πέτυχε το 4ο τέρμα της ομάδας του, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα του και την όμορφη κάθετη του Χάουελ στο 71', ενώ από πάσα του ίδιου ποδοσφαιριστή έξι λεπτά αργότερα ο Τζίμας διπλασίασε τα τέρματα του, σε ένα ντεμπόυτο που αναμφίβολα θα θυμάται για όλη του τη ζωή.

Το πολύ καλό ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα έμελε να τελείωσε και ασίστ στον Τομ Γούτσον, ο οποίος έκανε το 6-0 στο 86' και έβαλε το «κερασάκι» στην τούρτα για την Μπράιτον.

Ντεμπούτο με τη φανέλα των «Γλάρων» έκανε και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος πάτησε στον αγωνιστικό χώρο μετά το... ρεσιτάλ του φίλου και συμπάικτη του στην Εθνική Νέων.

Δείτε τα γκολ του Τζίμα

Stefanos Tzimas | Oxford United 0-4 Brighton



Stefanos Tzimas was on the losing side as Oxford United suffered a heavy defeat at the hands of Brighton.#OxfordUnited #Brighton #StefanosTzimas #OXUBRIpic.twitter.com/5snAYfBJOF — goalpostX (@GoalpostX) August 27, 2025