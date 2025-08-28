Γκρίμσμπι: Μια ομάδα από... ψαράδες που έγραψε ιστορία και απέκλεισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κι όμως η κατρακύλα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει τελειωμό. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα το 2-2 της κανονικής διάρκειας, από την Γκρίμσμπι της τέταρτης κατηγορίας (!) και έμεινε εκτός συνέχειας στο Carabao Cup.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» συμμετείχαν στο κύπελλο τόσο νωρίς λόγω της 15ης θέσης στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, αλλά τώρα υφίστανται έναν ακόμα ντροπιαστικό αποκλεισμό, κατά τη διάρκεια της καθοδικής τους πορείας. Όσο για την Γκρίμσμπι, αυτή η πρόκριση γίνεται ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματά της όλων των εποχών.

883 εκατoμμύρια ευρώ διαφορά!

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η ομάδα του Ντάβιν Τζο Αρτέλ έχει χρηματιστηριακή αξία 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να αξίζει 887,20 εκατομμύρια ευρώ! Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η διαφορά στην αγοραία αξία μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γκρίμσμπι Τάουν είναι, όπως ήταν αναμενόμενο, σημαντική: η ομάδα των «κόκκινων διαβόλων» αξίζει 883,60 εκατομμύρια ευρώ περισσότερο από αυτήν της Γκρίμσμπι!

Grimsby’s Tyrell Warren came through Manchester United’s academy and featured for their U23s before being released in 2019.



Since then, he hasn’t played above League Two.



Tonight, he scored against his former club to make it 2-0 in the League Cup.



Football. 😮 pic.twitter.com/QC6MoZmgUi — ESPN UK (@ESPNUK) August 27, 2025

Η Γκρίμσμπι έχει έδρα το Κλίθορπς, στο βορειοανατολικό Λινκολνσάιρ. Το Κλίθορπς είχε πληθυσμό 29.678 κατοίκων, με βάση τον τελευταίο απολογισμό το 2021. Βρίσκεται στις εκβολές του Χάμπερ και στον μεσημβρινό του Γκρίνουιτς και συγκεντρώνει τακτικά μερικές από τις χαμηλότερες μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι «Mariners» παίζουν τους αγώνες τους στο Blundell Park, ένα στάδιο 9.052 θέσεων που χτίστηκε το 1899. Το γήπεδο πήρε το όνομά του από τον Πίτερ Μπλάντελ έναν έμπορο του 16ου αιώνα που κληροδότησε στο Sidney Sussex College χρήματα για να αγοράσει τη γη.

Σε ποια κατηγορία αγωνίζεται η Γκρίμσμπι;

Η Γκρίμσμπι αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη League Two, δηλαδή στην τέταρτη κατηγορία της ποδοσφαιρικής πυραμίδας στην Αγγλία. Οι «Mariners» δεν έχουν παίξει ποτέ στην Premier League. Έχουν εξασφαλίσει την άνοδο στην πρώτη Κατηγορία δύο φορές (1898-99 και 1933-34), ωστόσο στη μεγαλύτερη ιστορία τους κινούνται ανάμεσα στη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη κατηγορία, αλλά και στις μη επαγγελματικές λίγκες.

Το meme με το ψάρι της Γκρίμσμπι

Η ομάδα social media της Γκρίμσμπι διασκέδασε ιδιαίτερα μετά την πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, «σφραγίζοντας» το επίτευγμα με ένα meme που εξακολουθεί να κυκλοφορεί. Η εικόνα βασίζεται σε αντίστοιχο meme που είχαν χρησιμοποιήσει οι οπαδοί της Μπράντφορντ. Εκείνη η εκδοχή είχε ως κεντρικό στοιχείο ένα κοτόπουλο, αναφορά στη ρίζα του παρατσουκλιού «Bantams» της Μπράντφορντ.

Η μασκότ της Grimsby είναι ένας ναυτικός, όμως η αλιευτική βιομηχανία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για την Cleethorpes και τις γύρω περιοχές. Έτσι, στο πλαίσιο του meme, η μασκότ της ομάδας παρουσιάζεται ως ψάρι.