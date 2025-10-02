Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έντονη φημολογία για Φάμπρεγκας για αντί-Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η κάκιστη εικόνα της μέχρι τώρα στην σεζόν δημιουργεί σενάρια στην Αγγλία σχετικά με το μέλλον του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της.

Ο 40χρονος τεχνικός ανέλαβε τους «κόκκινους διαβόλους» τον Νοέμβριο του 2024 μετά απο μια ξέφρενη πορεία που είχε με την Σπόρτινγκ, αντικαθιστώντας τον Έρικ Τεν Χάγκ, χωρίς να μπορέσει να καταφέρει τίποτα καλό. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τερμάτισε 15η στην Premier League και αν και έφτασε στον τελικό του Europa League ηττήθηκε απο την Τότεναμ.

Με την διοίκηση να στηρίζει τον Αμορίμ και φέτος η Γιουνάιτεντ ξεκίνησε πολύ άσχημα, έχοντας μόλις δυο νίκες στο πρωτάθλημα, και μάλιστα βιώνοντας σοκαριστικό αποκλεισμό απο το Carabao Cup απο την Γκρίμσμπι. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να φουντώνουν οι φήμες περί αποχώρησης, ακόμα και παραίτησης του Πορτογάλου τεχνικού απο τον πάγκο της Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Μάντσεστερ τοποθέτησε πρόσφατα στη λίστα με πιθανούς αντικαταστάτες του Αμορίμ τον Σεσκ Φάμπρεγας, που βρίσκεται στην Κόμο του Τάσου Δουβίκα αυτή την περίοδο και εντυπωσιάζει στη Serie A. Στην πρώτη σεζόν της ομάδας στην Serie A εντυπωσίασε τερματίζοντας 10η ενώ φέτος έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά έχοντας δύο νίκες και μόλις μία ήττα στα 5 πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Σε περίπτωση απόλυσης του Αμορίμ λοιπόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδέχεται να κινηθεί για τον Ισπανό προπονητή αφού η διοίκηση της ομάδας έχει εντυπωσιαστεί με το σύγχρονο και επιθετικό στυλ παιχνιδιού της ομάδας του Φάμπρεγας, αλλά και η ανάπτυξη και διαχείριση των νέων παικτών.