Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ρόι Κίν πρότεινε τον Σιμεόνε για αντί-Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ τα τελευταία χρόνια περνάει μια περίοδο πρωτοφανούς αγωνιστικής κρίσης, ενώ, επί των ημερών του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της δεν σταματάει να καταρρίπτει αρνητικά ρεκόρ.

Επομένως ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και το μέλλον του στους «κόκκινους διαβόλους» μοιάζει δυσοίωνο. Παρόλα αυτά ο συνιδιοκτήτης του συλλόγου, Τζιμ Ράτκλιφ, σε πρόσφατη δήλωσή του, διέψευσε τις φήμες περί αποχώρησης του Πορτογάλου τεχνικού καθώς ξεκαθάρισε πως ο Αμορίμ θα κριθεί σε βάθος τριετίας.

Παρά ταύτα, ο Ιρλανδός θρύλος της Μάντσεστερ και πλέον τηλεοπτικός σχολιαστής, Ρόι Κίν, επισήμανε ότι εφόσον τα πράγματα δεν κυλήσουν ομαλά και υπάρξει ανοικτή θέση για προπονητή στο Ολντ Τράφορντ, τότε ο τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμέονε θα ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα λύση. Επίσης ο εκρηκτικός πρώην μέσος υπερασπίστηκε την πρότασή του, ισχυριζόμενος πως ο τρόπος παιχνιδιού του Αργεντινού προπονητή θα ταίριαζε «γάντι» στην ομάδα, αναφέροντας μάλιστα πως ο Σιμεόνε δεν είναι και τόσο αμυντικογενής προπονητής όσο του προσάπτουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Εάν ανοίξει ποτέ θέση για προπονητή, το λέω καιρό, θα ήθελα ο (Ντιέγκο) Σιμεόνε της Ατλέτικο Μαδρίτης να την πάρει. Νομίζω ότι θα δημιουργούσε χάος, αλλά καλό χάος. Θα τα κατάφερνε. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, αλλά θα ήθελα απλώς να δω την προσωπικότητά του.

Ο τρόπος παιχνιδιού του θα ταίριαζε τέλεια με τον σύλλογο, ενώ ο ίδιος, ως προπονητής, δεν είναι τόσο αμυντικογενής όσο κάποιοι πιστεύουν.

Ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται στυλ ποδοσφαίρου, σκόραραν πέντε γκολ εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δεν του αρέσει που οι ομάδες του δέχονται πολλά γκολ ή ευκαιρίες, αλλά μπορούν να παίξουν λίγο και να παλέψουν.

Στη Λίβερπουλ πριν από μερικές εβδομάδες, η ομάδα του ναι μεν δεν είναι τόσο σπουδαία όσο πριν από λίγα χρόνια, αλλά είχαν ακόμα μαχητικό πνεύμα. Ήταν εκεί, αποβλήθηκε εκείνο το βράδυ, θα ήθελα μια μεγάλη προσωπικότητα».