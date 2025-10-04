Premier League: Παράταση ζωής για τον Αμορίμ στο Μάντσεστερ- Πάτησε κορυφή η Άρσεναλ

Στις αναμετρήσεις του Σαββάτου 04/10 για την 7η αγωνιστική της Premier League ξεχώριζει το μεγάλο ντέρμπι Τσέλσι Λίβερπουλ. Νωρίτερα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχτηκε τη Σάντερλαντ σε ένα κρίσιμο ματς για τον Αμορίμ, ενώ η Άρσεναλ, με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις νίκες επί της Νιούκαστλ και του Ολυμπιακού, αντιμετώπισε τη Γουέστ Χαμ στο λονδρέζικο ντέρμπι.

Μάτσεστερ Γιουνάιτεντ- Σάντερλαντ 2-0: Ανάσα για τον Αμορίμ και τους «κόκκινους διαβόλους»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε εύκολη νίκη, καθώς στο πρώτο ημίχρονο υπέταξε τη Σάντερλαντ στο «Ολντ Τράφορντ» με 2-0, ανεβαίνοντας στην 8η θέση της Premier League, στο -1 από την αντίπαλό της.

Η Σάντερλαντ ξεκίνησε δυνατά, αλλά γρήγορα υποχώρησε, καθώς η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε στην πρώτη της ευκαιρία. Στο 8’, ο Μπουμό γέμισε για τον Μάουντ, που με όμορφο τελείωμα έκανε το 1-0. Οι Κόκκινοι Διάβολοι ανέβασαν την απόδοσή τους, απειλώντας συνεχώς με Ντιαλό, Μπουμό και Μπρούνο Φερνάντες, αλλά ο Ροφς και το δοκάρι κράτησαν προσωρινά το σκορ. Στο 31’, ο Σέσκο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, σκοράροντας για δεύτερο σερί παιχνίδι.

Στη συνέχεια, η Γιουνάιτεντ διατήρησε τον έλεγχο του παιχνιδιού, κράτησε ασφαλές το προβάδισμά της και, αντέχοντας την αυξανόμενη πίεση της Σάντερλαντ, πήρε το πολύτιμο τρίποντο.

Άρσεναλ- Γουέστ Χαμ 2-0: Πρώτη και περιμένει...

Η Άρσεναλ χρειαζόταν τη νίκη απέναντι στη συμπολίτισσα Γουέστ Χαμ για να ανέβει προσωρινά στην κορυφή της Premier League, και τα κατάφερε με 2-0 στο «Έμιρεϊτς», στο 300ό παιχνίδι του Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο. Οι Gunners έφτασαν τους 16 βαθμούς, στο +1 από τη Λίβερπουλ που αντιμετωπίζει αργότερα, αλλά η νίκη ήρθε με κόστος, καθώς οι Όντεγκααρντ και Ράις αποχώρησαν τραυματίες. Βασικός για τα Σφυριά ο Ντίνος Μαυροπάνος.

Το πρώτο «καμπανάκι» στην άμυνα της Γουέστ Χαμ ήχησε στο 13’ με διπλή χαμένη ευκαιρία της Άρσεναλ. Στο 29’ ο Όντεγκααρντ αποχώρησε με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο. Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στο 38’, με τον Ράις να αξιοποιεί το «ριμπάουντ» μετά από απόκρουση του Αρεολά στο σουτ του Έζε.

🚨🚨GOAL: DECLAN RICE OPNES THE SCORE FOR THE GUNNERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Arsenal 1-0 West Ham pic.twitter.com/1NcnKWtkVl — Goal Ultinate (@goalultinate) October 4, 2025

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Καλαφιόρι σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της Γουέστ Χαμ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ πίεζε συνεχώς την εστία του Αρεολά, καθώς η Γουέστ Χαμ δεν απειλούσε. Η νίκη «σφραγίστηκε» στο 67’, όταν οι Gunners κέρδισαν πέναλτι με τον Τίμπερ και ο Σάκα ευστόχησε, γράφοντας το 2-0 στην 200ή του εμφάνιση στην Premier League. Στο 79’ ο Ράις αποχώρησε με πρόβλημα στη μέση, ενώ το υπόλοιπο ματς κύλησε χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, με την Άρσεναλ να παίρνει εύκολα το τρίποντο.

Λιντς – Τότεναμ 1-2: Δύσκολη απόδραση από το «Έλαντ Ρόουντ»

Μετά από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, η Τότεναμ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας δύσκολα της Λιντς με 2-1 στο «Έλαντ Ρόουντ». Με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε προσωρινά στη 2η θέση, έναν βαθμό πίσω από τη Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Φρανκ προηγήθηκε στο 23’ με τον Τελ, όμως η Λιντς απάντησε γρήγορα με τον Οκαφόρ στο 34’. Τελικά, στο 57’, ο Κούντους με όμορφη ατομική ενέργεια και έξυπνο τελείωμα χάρισε τη νίκη στους Λονδρέζους που άντεξαν την πίεση μέχρι και το τελικό σφύριγμα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής