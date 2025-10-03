Αβέβαιο το μέλλον του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αντιμετωπίζει δύσκολες στιγμές με τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο, καθώς οι συνεχείς αρνητικές εμφανίσεις προκαλούν ανησυχία στη διοίκηση και στους οπαδούς. Η ομάδα γνώρισε ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά από τη Μίντιλαντ με 3-2 για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, χωρίς να έχει καταφέρει να σημειώσει νίκη σε κανένα από τα πρώτα έξι παιχνίδια της σεζόν.





100 - Ange Postecoglou has become the first permanent Nottingham Forest manager for 100 years to fail to win any of his first six games in charge of the club (D2 L4), since John Baynes failed to win any of his first seven games in August/September 1925. Mate. pic.twitter.com/DjI3Jd4BRT — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2025





Αυτό το αρνητικό σερί καθιστά τον Ποστέκογλου τον πρώτο προπονητή της Νότιγχαμ εδώ και έναν αιώνα που δεν κερδίζει σε κανένα από τα πρώτα έξι παιχνίδια του, μετά τον Τζον Μπέινς το 1925, που δεν είχε νίκη στις πρώτες επτά εμφανίσεις του. Τα αποτελέσματα της ομάδας περιλαμβάνουν ήττες από Άρσεναλ, Σουόνσι, Σάντερλαντ και Μίντιλαντ, ενώ οι ισοπαλίες έχουν κατακτηθεί μόνο απέναντι σε Μπέρνλι και Ρεάλ Μπέτις εκτός έδρας.





Ange Postecoglou is still looking for his first win in charge of Nottingham Forest 😬📉 pic.twitter.com/G0BOubJm0c — OneFootball (@OneFootball) October 2, 2025





Το κλίμα στο City Ground είναι τεταμένο, με τους οπαδούς να εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους, τραγουδώντας υπέρ του πρώην προπονητή Νούνο Εσπίριτο Σάντο και φωνάζοντας στον Ποστέκογλου, «θα απολυθείς το πρωί». Η διοίκηση εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή, με την τελική απόφαση πιθανότατα να ληφθεί κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, ιδιαίτερα εάν η ομάδα ηττηθεί από τη Νιουκάστλ την Κυριακή.



Ο ίδιος ο Αυστραλοελληνικής καταγωγής τεχνικός αναγνωρίζει την απογοήτευση των φιλάθλων και δηλώνει ότι δεν μπορεί να ελέγξει την άποψή τους, τονίζοντας ότι η ευθύνη του περιορίζεται στο να προσπαθεί να φέρει αποτελέσματα και νίκες για την ομάδα.Η επόμενη αναμέτρηση με τη Νιουκάστλ αναμένεται κρίσιμη για την παραμονή του στον πάγκο, καθώς η συνέχεια θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του στον σύλλογο.



