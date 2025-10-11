Αποκάλυψη της Telegraph: Με αυτόν σκέφτεται να αντικαταστήσει τον Ποστέκογλου ο Μαρινάκης

Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν διανύει καλή περίοδο με την Νότιγχαμ, με αποτέλεσμα η θέση του να βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Ποστέκογλου σε επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, δεν έχει ακόμη καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη ως τεχνικός της Φόρεστ. Μάλιστα σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Ελληνοαυστραλού προπονητή.

Ένα από τα ονόματα, και το βασικότερο αυτή την στιγμή, που φαίνεται να είναι πιθανός αντικαταστάτης του Ange είναι ο Σόν Ντάις. Ο Άγγλος τεχνικός αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Έβερτον τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ο χαρακτήρας και το ποδοσφαιρικό του στίλ είναι πιο παραδοσιακό, με έμφαση στην αμυντική ασφάλεια και διαφοροποιείται αρκετά από αυτό του Ποστέκογλου.

Ένα άλλο όνομα που είχε πέσει στο «τραπέζι» συζητήθηκε και το όνομα του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος όμως θα απαιτούσε υψηλή αποζημίωση από τη Φούλαμ για να τον αποκτήσει η Νότιγχαμ.

Η Νότιγχαμ αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 17η θέση της Πρέμιερ Λίγκ, και αν δεν αλλάξει η αγωνιστική της εικόνα και συνεχίσει να μην παίρνει αποτελέσματα, η πιθανότητα να υπάρξει τρίτος προπονητής μέσα στη σεζόν μοιάζει αρκετά ρεαλιστική.