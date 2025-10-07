Νότιγχαμ Φόρεστ: Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού φαβορί για αντί-Ποστέκογλου

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Daily Mail, εάν ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφασίσει να απολύσει τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο διάδοχος του στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ θα είναι ο Μάρκο Σίλβα.

Ο Ποστέκογλου είναι μόλις ένα μήνα στον αγγλικό σύλλογο, αφού υπέγραψε στις 9 Σεπτεμβρίου αντικαθιστώντας τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και οι αριθμοί του δεν είναι καλοί. Η Νότιγχαμ δεν έχει γευτεί την νίκη, καθώς ο Ελληνο-Αυστραλός «μετράει» 5 ήττες και 2 ισοπαλίες με Μπέρνλι και Ρεαλ Μπέτις, ενώ σε δηλώσεις του ανέφερε πως θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

"I expect to have a discussion with the owner and everyone else at the football club."



Ange Postecoglou admits he’s expecting a conversation with Evangelos Marinakis following a tough run of results 😬 pic.twitter.com/Ne2jt8gNpw — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2025

Στην αντίπερα όχθη ο Μάρκο Σίλβα έχει συμβόλαιο με την Φούλαμ το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν και επειδή έχει μια υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης, οποιεσδήποτε συζητήσεις θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι, καθώς όπως έχει δείξει ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνηθίζει να προσλαμβάνει προπονητές, οι οποίοι είναι ελεύθεροι, για να αποφύγει μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και διαμάχες με τις ομάδες τους για τις αποζημιώσεις.

Nottingham Forest targets Marco Silva if Postecoglou departs amid pressure. Silva’s release clause complicates a midseason move. pic.twitter.com/xf8Yoa0ekK — FootballSpectator (@footballspecttr) October 6, 2025

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ξανασυνεργαστέι στο παρελθόν με ισχυρό άνδρα της Νότιγχαμ τη σεζόν 2015-2016 όταν βρίσκοταν στο πάγκο του Ολυμπιακού με τον οποίο και κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Η Φόρεστ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μία πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και έχει να αντιμετωπίσει την Τσέλσι, τη Πόρτο και τη Μπόρνμουθ σε διάστημα εννέα ημερών μετά τη διακοπή.