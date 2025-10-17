Ποστέκογλου για τα σενάρια απόλυσης του: «Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, προχωράμε»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου εμφανίστηκε ψύχραιμος και αποφασισμένος ενόψει της αναμέτρησης της Νότιγχαμ με την Τσέλσι (18/10), ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει υπάρξει καμία κουβέντα με τη διοίκηση για το μέλλον του στον πάγκο και πως συνεχίζει κανονικά το έργο του.

Η θητεία του Ελληνοαυστραλού τεχνικού στο Νότιγχαμ δεν έχει αρχίσει ιδανικά, αφού σε επτά παιχνίδια από τις 13 Σεπτεμβρίου, μετρά πέντε ήττες και δύο ισοπαλίες σε Premier League, Europa League και Carabao Cup, με τον Ποστέκογλου να δέχεται ήδη έντονη πίεση.

Τι είπε ο Ποστέκογλου στη συνέντευξη Τύπου

«Καμία συζήτηση. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Στην Τότεναμ μου είχαν πει πως πρέπει να κερδίσουμε ένα τρόπαιο και θα δοκίμαζαν κάτι διαφορετικό.Εδώ υπάρχει μια άλλη ιστορία να γραφτεί. Ίσως τελικά να μην είμαι αποτυχημένος προπονητής, αλλά κάποιος που, αν του δοθεί χρόνος, πάντα τελειώνει την ιστορία του με ένα τρόπαιο».

🚨🌳 Ange Postecoglou on rumours on his future: “If you give time, the story always ends the same with me and a trophy”. pic.twitter.com/u2enf26r1A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2025

Για το ματς με την Τσέλσι: «Κάθε επόμενο παιχνίδι είναι σημαντικό, ειδικά απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο.

Είχαμε πολύ καλές εβδομάδες προπόνησης και όλοι γύρισαν από τα εθνικά τους καθήκοντα σε καλή κατάσταση».

Για την κριτική και τις αλλαγές στην ομάδα: «Κάποιοι βλέπουν τα αρνητικά, εγώ όμως κοιτάζω τι αναπτύσσεται. Προσπαθώ να αλλάξω τον τρόπο που παίζουμε και οι παίκτες προσαρμόζονται.

Είμαι ενθουσιασμένος, γιατί έχω μια ομάδα νέων παικτών που θέλουν να εξελιχθούν. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω χρόνο με το τι πιστεύουν οι άλλοι».

Για την εξωτερική πίεση και τα σχόλια: «Θα κάνω αυτό που θεωρώ σωστό για να φέρω επιτυχία σε αυτό το κλαμπ. Δεν ασχολούμαι με τον θόρυβο απ’ έξω».