Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3: Νέα οδυνηρή ήττα για Ποστέκογλου - Συνεχίζεται η κατηφόρα για τους reds

Η Νότιχαμ Φόρεστ αντιμετώπισε την Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League αναζητώντας την πρώτη νίκη της με τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο. Για ακόμη μία φορά όμως η Νότιχαμ παρουσίασε προβληματική εικόνα και η Τσέλσι με πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος επικράτησε 0-3 στο Σίτι Γκράουντ και φαίνεται πως η κλεψύδρα έχει αδειάσει για τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό.

The finishing touch on a great afternoon for @ChelseaFC 😮‍💨



Reece James sweeps home from close range to score the Blues' third pic.twitter.com/9khUl9J10T — Premier League (@premierleague) October 18, 2025

Με το αποτέλεσμα αυτό η Νότιγχαμ παραμένει «κολλημένη» στη 17η θέση της Premier League, την ώρα που η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, παρότι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες, ανέβηκε προσωρινά στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Οι Reds ξεκίνησαν με περισσότερη ενέργεια, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν τα λάθη της Τσέλσι και έφτασαν κοντά στο γκολ στο 19’, όταν ο Γκιμπς-Γουάιτ δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση. Οι «μπλε» απάντησαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Αντρέι Σάντος, ο οποίος όμως αστόχησε επίσης από καλή θέση.

Το δεύτερο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στην Τσέλσι. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι Λονδρέζοι «καθάρισαν» το ματς με δύο γρήγορα τέρματα: στο 49’ ο Ατσεαμπόνγκ εκμεταλλεύτηκε την ιδανική σέντρα του Νέτο για το 0-1, ενώ στο 52’ ο ίδιος ο Νέτο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ.

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου προσπάθησε να αντιδράσει, όμως στάθηκε άτυχη στο 70’, όταν το σουτ του Ζεσούς βρήκε διαδοχικά τα δύο δοκάρια, αφήνοντας τη Νότιγχαμ χωρίς απάντηση. Στο 84ο λεπτό, ο Τζέιμς εκμεταλλεύτηκε την αστάθεια στην άμυνα της Νότιγχαμ μετά από εκτέλεση κόρνερ και με κοντινό σουτ διαμόρφωσε το 3-0, βάζοντας «τίτλους τέλους» στο ματς και προκαλώντας την αποχώρηση αρκετών φιλάθλων από το «Σίτι Γκράουντ». Λίγο αργότερα, στο 87’, η Τσέλσι έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Γκουστό αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.