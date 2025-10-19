Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο «παιχνίδι» για Μάρκο Σίλβα– Ετοιμάζεται να πληρώσει τεράστιο ποσό

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχωρά σε ραγδαίες εξελίξεις μετά την ήττα από την Τσέλσι με 3-0, που οδήγησε στην απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου μόλις 39 ημέρες μετά την πρόσληψή του.

Ήδη υπήρχε έντονη φημολογία για τον επόμενο προπονητή της ομάδας, αλλά τώρα η υπόθεση αποκτά συγκεκριμένα ονόματα, με το πιο δυνατό φαβορί να είναι ο Μάρκο Σίλβα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «A Bola», οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Νότιγχαμ και του Πορτογάλου τεχνικού βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, αποφασισμένο να κάνει τα πάντα για να τον πείσει να αναλάβει σε μία κρίσιμη στιγμή για τους «Reds».

Μάλιστα, η Φόρεστ είναι πρόθυμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 15 εκατομμυρίων ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, προκειμένου να τον φέρει άμεσα στον πάγκο και να ξεκινήσει από την επόμενη αγωνιστική της Premier League.

Ο 48χρονος Πορτογάλος ανέλαβε τη Φούλαμ τον Ιούλιο του 2021 και στην πρώτη του σεζόν οδήγησε την ομάδα στην άνοδο από την Championship ως πρωταθλήτρια. Από τότε έχει εδραιώσει τους «κότατζερς» στην Premier League, αν και φέτος η ομάδα ξεκίνησε με προβλήματα και βρίσκεται στην 14η θέση με μόλις οκτώ βαθμούς.

Η «A Bola» υπογραμμίζει πως οι καλές σχέσεις που διατηρούν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Σίλβα από την εποχή του Πορτογάλου στον Ολυμπιακό ενδέχεται να διευκολύνουν την υπόθεση, πείθοντας τον τεχνικό να αναλάβει τα ηνία της Νότιγχαμ σε κρίσιμη περίοδο.

Με αυτή την κίνηση, η ομάδα των «Reds» φαίνεται έτοιμη για μεγάλο χτύπημα στον πάγκο, με στόχο να αναστρέψει την αρνητική πορεία και να επιστρέψει στις νίκες στην Premier League.