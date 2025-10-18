Τέλος ο Ποστέκογλου από την Νότιγχαμ μέσα σε 39 μέρες και 18 λεπτά μετά την ήττα από την Τσέλσι

Μόλις 39 ημέρες κράτησε η συνεργασία του Άγγελου Ποστέκογλου με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η βαριά ήττα με 3-0 από την Τσέλσι φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση του συλλόγου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μόλις 18 λεπτά μετά την λήξη της αναμέτρησης με τους «Μπλε», η Φόρεστ ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας. Δείγμα του ότι ουσιαστικά η απόφαση είχε παρθεί και απλώς πήρε μια τελευταία ευκαιρία...



Η παρουσία του Ποστέκογλου στον πάγκο των «Tricky Trees» δεν κατάφερε να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, που μπήκε με το… αριστερό στη φετινή Premier League. Τα αρνητικά αποτελέσματα και η αδυναμία να βρεθεί αγωνιστικός ρυθμός οδήγησαν στη λήψη της απόφασης για διαζύγιο, με τη Νότιγχαμ να αναζητά ήδη τον επόμενο προπονητή της.

Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.



Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν μετά την επιτυχημένη πορεία του Ποστέκογλου στην Τότεναμ και τις φιλοδοξίες που συνόδευαν την πρόσληψή του, το σύντομο πέρασμά του από το «City Ground» αποδείχθηκε άκαρπο.