Premier League: Ο Χάαλαντ «ξεκλείδωσε» την Έβερτον- Μεγάλη νίκη της Μπράιτον στο ντεμπούτο Κωστούλα

Το Σάββατο 18/10 είναι γεμάτο ποδοσφαιρική δράση στην Αγγλία με πέντε αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της Premier League. Η Μάντσεστερ Σίτι έλυσε τον «γρίφο» της άμυνας της Έβερτον με 2 γκολ του τρομερού Έρλινγκ Χάαλαντ. Η Μπράιτον πέτυχε μεγάλη νίκη στην έδρα της απέναντι στην Νιούκαστλ, με τον Τζίμα και τον Κωστούλα να παίζουν μαζί στα τελευταία λεπτά, ενώ τρομερό ματς εξελίχθηκε μεταξύ Κρίσταλ Πάλας και Μπόρνμουθ στο Σέλχαρστ Παρκ με τον Ματέτα να κάνει χατ-τρικ και να χαρίζει την ισοπαλία στην ομάδα του.

Μάντσεστερ Σίτι- Έβερτον 2-0

Η Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να βρει ρυθμό, αλλά τελικά κατάφερε να ξεπεράσει την αντίσταση της Έβερτον, χάρη σε δύο γκολ του «καυτού» Έρλινγκ Χάαλαντ, που συνεχίζει να οδηγεί με σταθερά βήματα την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προς την κορυφή της Premier League.

Ο Νορβηγός στράικερ άνοιξε το σκορ στο 58ο λεπτό με δυνατή κεφαλιά, μετά από ασίστ του Ο'Ράιλι, και μόλις πέντε λεπτά αργότερα «διπλασίασε» τα τέρματα της Σίτι, με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, αξιοποιώντας την πάσα του Σαβίνιο.

Με αυτή τη νίκη, οι «πολίτες» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τις αναμετρήσεις της Άρσεναλ με τη Φούλαμ εκτός έδρας και της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντός.

Μπράιτον- Νιουκάστλ 2-1

Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο στο 89ο λεπτό στην αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Νιουκάστλ, αντικαθιστώντας τον απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα, Ντάνι Γουέλμπεκ. στην επικράτηση των «γλάρων» με 2-1 επί των «καρακαξών».

Το σκορ άνοιξε ο Γουέλμπεκ στο 41ο λεπτό με εντυπωσιακό τελείωμα, ενώ ο Βόλτεμαντε ισοφάρισε για τους γηπεδούχους στο 76’ με ένα εντυπωσιακό τακουνάκι εν κινήσει. Ωστόσο, ο Γουέλμπεκ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη: στο 84ο λεπτό, με άψογο πλασέ από το ύψος της περιοχής, έδωσε τη νίκη στην ομάδα των Κωστούλα και Τζίμα. Σημειώνεται ότι ο Τζίμας έκανε και αυτός την είσοδό του στο 71ο λεπτό.

Κρίσταλ Πάλας- Μπόρνμουθ 3-3

Δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Premier League συναντήθηκαν στο «Σέλχαστ Παρκ», με την Κρίσταλ Πάλας να υποδέχεται την Μπόρνμουθ. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα μόλις στο 7ο λεπτό με τον Κρούπι, ο οποίος λίγο αργότερα έγραψε και το 0-2.

Οι γηπεδούχοι, μετά το αρχικό σοκ, αντέδρασαν και μείωσαν στο 64’ με τον Ματετά. Πέντε λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε. Στο 89ο λεπτό, η Μπόρνμουθ εκμεταλλεύτηκε μια γρήγορη αντεπίθεση, με τον Κρίστι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά από ασίστ του Ταβερνιέ για το 2-3. Το παιχνίδι όμως κράτησε ακόμα εκπλήξεις: στο 90+7’, η Κρίσταλ Πάλας κέρδισε πέναλτι, ο Ματετά δεν αστόχησε και διαμόρφωσε το τελικό 3-3.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου στην Premier League