Έρλινγκ Χάαλαντ: Το «τέρας» των γκολ γράφει ξανά ιστορία με τη Νορβηγία

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ που βρίσκει μπροστά του. Ο 25χρονος Νορβηγός επιθετικός πρόσθεσε ακόμη ένα απίστευτο επίτευγμα στη συλλογή του, σημειώνοντας χατ-τρικ απέναντι στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου και φτάνοντας τα 21 γκολ σε μόλις 12 παιχνίδια τη φετινή σεζόν!

Ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι μετρά 12 γκολ σε 9 αγώνες συλλόγου, ενώ με τη φανέλα της εθνικής του έχει ήδη 9 γκολ σε 3 ματς. Με το δεύτερο τέρμα του στη νίκη της Νορβηγίας με 5-0, ο Χάαλαντ έφτασε τα 50 γκολ με το εθνόσημο σε μόλις 46 συμμετοχές, σπάζοντας ακόμη ένα ρεκόρ ταχύτητας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά, ο Χάαλαντ είναι ο 4ος παίκτης στην ιστορία που φτάνει πιο γρήγορα τα 50 διεθνή γκολ, ωστόσο διαθέτει το καλύτερο ποσοστό γκολ ανά αγώνα (1.11) μεταξύ όλων των παικτών με τουλάχιστον 40 συμμετοχές! Ξεπέρασε μάλιστα οριακά τους θρύλους Γκερντ Μίλερ και Σάντορ Κότσις, που είχαν μέσο όρο 1.10.

Την κορυφή της σχετικής λίστας διατηρεί ο Πόουλ Νίλσεν της Δανίας, ο οποίος χρειάστηκε μόλις 36 παιχνίδια (1910–1915) για να φτάσει τα 50 γκολ. Πίσω του βρίσκονται οι Κότσις, Μίλερ, ο Πελέ και πλέον ο Χάαλαντ που συμπληρώνει την πεντάδα.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκουμε επίσης τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε το ίδιο ορόσημο έπειτα από 71 παιχνίδια. Λίγο πιο πίσω βρίσκονται μεγάλα ονόματα όπως οι Νεϊμάρ (14ος) και Μπαπέ (26ος).

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, αρκεί να αναφερθεί ότι οι δύο απόλυτοι θρύλοι του ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, χρειάστηκαν 107 και 114 αγώνες αντίστοιχα για να φτάσουν τα 50 διεθνή γκολ.

Ο Χάαλαντ, ωστόσο, μοιάζει να κινείται σε δική του… διάσταση και όλα δείχνουν πως τα ρεκόρ που θα «γκρεμίσει» στο μέλλον μόλις ξεκίνησαν.