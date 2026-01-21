Κίνηση καρδιάς από τους παίκτες της Σίτι - Πλήρωσαν από την... τσέπη τους την ήττα στη Νορβηγία

Μια από τις πιο απρόσμενες ήττες της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας γνώρισε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έφυγε ηττημένη με 3-1 από την Μπόντο/Γκλιμτ στη Νορβηγία, σε ένα βράδυ που εξελίχθηκε σε εφιάλτη αγωνιστικά για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Οι «μπλε του Μάνστεστερ» δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα, με το έντονο κρύο, τον συνθετικό χλοοτάπητα και τη μαχητικότητα των Νορβηγών να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η Μπόντο Γκλιμτ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες της και έφτασε σε μια ιστορική νίκη, αφήνοντας τη Σίτι εκτεθειμένη αμυντικά και εμφανώς μακριά από τον καλό της εαυτό.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, οι «πολίτες» έστρεψαν πάνω τους τα βλέμματα, αυτή τη φορά, όμως για τον σωστό λόγο. Όπως έγινε γνωστό από τον δημοσιογράφο Ben Jacobs και επιβεβαιώθηκε από το Sky Sports, οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισαν να αποζημιώσουν οικονομικά τους φιλάθλους που ταξίδεψαν μέχρι το παγωμένο Μπόντο, καλύπτοντας το κόστος των εισιτηρίων του αγώνα.

Οι αρχηγοί της ομάδας Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ εξέδωσαν κοινή δήλωση, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αναγνώρισης της θυσίας των οπαδών.

«Οι υποστηρικτές μας σημαίνουν τα πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τις θυσίες που κάνουν για να μας ακολουθούν σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός έδρας, κας δε το θεωρούμε ποτέ δεδομένο. Είναι οι καλύτεροι φίλαθλοι στον κόσμο», έγραφε η ανακοίνωση στην οποία οι ποδοσφαιριστές της Σίτι ενημέρωναν τους εκδρομείς πως θα αποζημιωθούν μετά την «κατάρρευση» της ομάδας στο χορτάρι.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester City’s captains have collectively contributed nearly £10k to pay for the tickets of all 374 Man City fans who made the trip to Norway, following City's 1–3 defeat against Bodo/Glimt.



— @spbajko pic.twitter.com/85ZVzF3YKg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 21, 2026

Οι παίκτες της Σίτι στάθηκαν ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες του ταξιδιού και του αγώνα, τονίζοντας ότι το ελάχιστο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να αναλάβουν το κόστος των εισιτηρίων:

«Αναγνωρίζουμε ότι το ταξίδι ήταν μεγάλο και απαιτητικό, με παγωμένες συνθήκες και μια δύσκολη βραδιά για εμάς στο γήπεδο. Το να καλύψουμε το κόστος των εισιτηρίων είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

Η προτροπή αυτή απέσπασε θετικά σχόλια διεθνώς και ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά του σύγχρονου ποδοσφαίρου, όπου παρά την απογοήτευση μιας βαριάς ήττας, η σχέση ομάδας και φιλάθλων παραμένει στο επίκεντρο.

Για τη Μάντσεστερ Σίτι, το αποτέλεσμα στο Μπόντο θα ξεχαστεί με τον χρόνο, ωστόσο η κίνηση σεβασμού προς τους οπαδούς της δύσκολα θα διαγραφεί από τις μνήμες.