Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σίτι 2-0: Οι κόκκινοι διάβολοι υπέταξαν τους Πολίτες στο ντεμπούτο του Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε μια τεράστια-εμφατική εντός έδρας νίκη με 2-0 κόντρα στη Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της ομάδας και έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είδαν δύο τέρματα τους να ακυρώνονται στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκαν με γκολ του Εμπεμό στο 65’, διπλασίασαν το προβάδισμα τους στο 76’ με τον Ντοργκού και πήραν ένα τρίποντο ψυχολογίας, αφήνωντας παράλληλα τους «Πολίτες» πίσω στην κούρσα πρωταθλήματος και στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Η εξέλιξη του ματς

Μόλις στο 3’, ο Μαγκουάιρ άγγιξε το γκολ, όμως η κεφαλιά του τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Η Σίτι προσπάθησε να ισορροπήσει και απάντησε στο 15’ με τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Η πίεση της Γιουνάιτεντ ήταν ασφυκτική. Ο Ντοναρούμα, σε μια βραδιά που έμοιαζε να παίζει μόνος του εναντίον όλων, σταμάτησε εντυπωσιακά τον Ντοργκού στο 22’. Οι γηπεδούχοι σκόραραν δις με τον Ντιαλό (34’) και Μπρούνο Φερνάντες (41’) αλλά αμφότερα ακυρώθηκαν ως οφσάιντ.

Στο δεύτερο μέρος, η ανωτερότητα των παικτών του Μάικλ Κάρικ καρποφόρησε. Παρά την απίστευτη διπλή χαμένη ευκαιρία στο 57’, όπου ο Ντοναρούμα έδειξε τα αντανακλαστικά του, το «κάστρο» της Σίτι τελικά έπεσε. Στο 65ο λεπτό, ο Μπρούνο Φερνάντες βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Εμπεμό, ο οποίος με ψύχραιμο διαγώνιο σουτ έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» για το 1-0.

Η Γιουνάιτεντ δεν οπισθοχώρησε και κλείδωσε τη νίκη στο 76’. Ο Νταλότ έκανε την κούρσα και το γύρισμα από τα δεξιά, ο Ντοργκού πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας και έκανε το 2-0.

Φινάλε με δοκάρι και VAR

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν μια τυπική διαδικασία, αν και η Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να έχει δώσει διαστάσεις θριάμβου στο σκορ. Ο Ντιαλό στάθηκε άτυχος στο 90’, σημαδεύοντας το δοκάρι, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μάουντ σκόραρε, αλλά είδε και αυτός το γκολ του να ακυρώνεται και έτσι το 2-0 ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Σο, Μαρτίνες, Μαγκουάιρ, Νταλότ, Καζεμίρο, Μέινου, Φερνάντες, Ντόργκου, Ντιαλό, Εμπουεμό.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Αλεΐνε, Κουσάνοβ, Ακέ, Λιούις, Ρόδρι, Σίλβα, Φόντεν, Ντοκού, Σεμένιο, Χάαλαντ.