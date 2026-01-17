Απαγόρευση εισόδου σε όποιον αποδοκιμάσει τη Ρεάλ στον αγώνα με τη Λεβάντε

«Καζάνι που βράζει» είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» αποκλείστηκε το βράδυ της Τετάρτης (14/01) από το Κύπελλο Ισπανίας, μετά από οδυνηρή ήττα (3-2) στην έδρα της Αλμπαθέτε, που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία, με την εικόνα της να προβληματίζει.

Ωστόσο, η διοίκηση της Ρεάλ αναφέρει πως δεν πρόκειται να ανεχθεί αποδοκιμασίες από τους οργανωμένους, οι οποίοι είναι έξαλλοι μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της ομάδας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ενημέρωση της διοίκησης των Μαδριλένων στο οπαδικό γκρουπ Grada de Animacion: «όποιος θέλει να γιουχάρει την ομάδα, μπορεί να το κάνει έξω από το γήπεδο», με τους ιθύνοντες της «βασίλισσας» να τονίζουν πως στο τέλος του εντός έδρας αγώνα με τη Λεβάντε (17/01, 15:00), θα εξετάσουν τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας και θα ταυτοποιήσουν όσους αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές του Αρμπελόα.

Η τιμωρία που περιμένει όσους τολμηρούς αποφασίσουν να αποδοκιμάσουν τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σκληρή: απαγόρευση εισόδου στο πέταλο του Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Η διοίκηση της Ρεάλ, με αυτόν τον τρόπο καθιστά επιτακτική την υποστήριξη των φιλάθλων στην ομάδα, παρά την προβληματική απόδοση των ποδοσφαιριστών της.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το Madrid Zone, χρησιμοποιώντας πληροφορίες του αξιόπιστου Cadena SER.

«Δε θα ανεχθώ να μην κατακτήσετε κάποιο τρόπαιο» ξεκαθάρισε ο Πέρεθ στους παίκτες

Η κρίση στη Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζεται και ο πρόεδρος των «μερένχες», Φλορεντίνο Πέρεθ, με ομιλία του στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που δεν κατακτήσουν κάποιο τίτλο φέτος, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Παρά το γεγονός πως η διοίκηση της Ρεάλ επιδιώκει να προστατεύσει το ρόστερ και τον νέο προπονητή Αρμπελόα από την πίεση του κόσμου, έχει καταστήσει σαφές στους παίκτες της ομάδας πως η ανοχή της απέναντι στην αδιαφορία και την προβληματική εικόνα της ομάδας είναι μηδενική.

Όπως επιβεβαιώνει το δημοφιλές και έγκριτο El Chiringuito TV, ο Πέρεθ ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές πως η υπομονή της διοίκησης εξαντλείται. Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, μάλιστα, φημολογείται πως υπογράμμισε στους παίκτες της ομάδας πως αν δε κατακτήσουν κάποιο τρόπαιο, είναι ιδιαίτερα πιθανό να υπάρξουν ηχηρές αποχωρήσεις το καλοκαίρι.