Καζάνι που βράζει το «Μπερναμπέου» στο Ρεάλ Μαδρίτης - Λεβάντε: «Φλορεντίνο παραιτήσου» (vid)

Πριν από μερικά 24ωρα, η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Τσάμπι Αλόνσο, ενώ λίγο αργότερα, γνωστοποίησε πως τον διαδέχεται, τουλάχιστον προσωρινά, ο Άλβαρο Αρμπελόα. Ωστόσο, το ντεμπούτο του Ισπανού στον πάγκο της ομάδας ξεκίνησε με το... αριστερό.

Η Ρεάλ φιλοξενήθηκε από την Αλμπαθέτε, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Del Rey. Ο Χεφτέ Μπετανκόρ σόκαρε τους Μαδριλένους, καθώς πέτυχε τα δυο γκολ που έδωσαν τη νίκη και το εισιτήριο της επόμενης φάσης στην ομάδα του. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από τους φιλάθλους της «βασίλισσας», κάτι που συνεχίστηκε και στο ματς με την Λεβάντε.

Mucho más de lo esperado lo que se está viviendo hoy.



Canricos de “Florentino dimisión” sobre el Bernabéu. @ingenios_ pic.twitter.com/bDAbLB6RTB — Nacho Lozano (@NachoLozLop) January 17, 2026

Ο Αρμπελόα θέλει όπως και δήποτε το τρίποντο, ώστε να πλησιάσει την Μπαρτσελόνα στην κορυφή. Ωστόσο, για τώρα αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσει τον κόσμο, ο οποίος έχει στραφεί εναντίων της ομάδας. Όταν οι παίκτες της Ρεάλ μπήκαν στο γήπεδο οι οπαδοί τους γιούχαραν. Αυτοί που αντιμετώπισαν τις πιο έντονες αποδοκιμασίες ήταν οι Βινίσιους και Μπέλιγχαμ, ενώ όταν εκκίνησε ο αγώνας, οι φίλαθλοι απαιτούσαν την παραίτηση του προέδρου της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος βρισκόταν στο στάδιο.

Real Madrid fans at Santiago Bernabeu at half-time.



Madness. 🤯



pic.twitter.com/bShyQ6DrHg — TC (@totalcristiano) January 17, 2026

Πηγή: Athletiko.gr