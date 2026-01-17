Ισπανός YouTuber «δίκασε» τον Μπέλιγχαμ - «Πίνει πολύ αλκοόλ και πάει συνέχεια σε κλαμπ»

Παρά τις δύο προηγούμενες εντυπωσιακές σεζόν του Τζουντ Μπέλιγχαμ με τα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης, οι φετινές του επιδόσεις προβληματίζουν τους ιθύνοντες των «μερένχες», ενώ τα ΜΜΕ στην Ισπανία του ασκούν δριμεία κριτική.

Ο Άγγλος μέσος μετρά μέχρι στιγμής στη σεζόν 5 γκολ και 4 ασίστ σε 23 αγώνες, όμως η εικόνα του στο γήπεδο δεν έχει καμία σχέση με το ένδοξο παρελθόν του στη Μαδρίτη.

Εναντίον του Μπέλιγχαμ τάχθηκαν τόσο οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, όσο και ο διάσημος Ισπανός YouTuber AuronPlay, ο οποίος δε δίστασε να του κάνει... καταμέτωπη φραστική επίθεση κατηγορώντας τον πως καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και πως συνεχώς επισκέπτεται νυχτερινά κλαμπ.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα κλαμπ στην Ισπανία που να μην έχει επισκεφτεί ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Λατρεύει το αλκοόλ πάρα πολύ. Τον έχετε δει στην προπόνηση; Λατρεύει τα πάρτι πάρα πολύ!» δήλωσε χαρακτηριστικά.