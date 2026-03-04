Αντιδράσεις στη Μαδρίτη: Ο τραυματίας Εμπαπέ έπινε... ποτά στο Παρίσι όσο η Ρεάλ έχανε από τη Χετάφε

Η σχέση του Κιλιάν Εμπαπέ με τη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως διανύει την πρώτη της ουσιαστική κρίση, καθώς η πρόσφατη στάση του Γάλλου σταρ προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της «Βασίλισσας».

Παρόλο που ο διεθνής επιθετικός παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στο γόνατο, η επιλογή του να μην παρακολουθήσει από κοντά τον κρίσιμο αγώνα κόντρα στη Χετάφε, αλλά αντ' αυτού να βρεθεί στο Παρίσι για προσωπικές στιγμές χαλάρωσης, έγινε αντικείμενο δριμείας κριτικής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Cadena Ser, ισπανικού ραδιοφωνικού σταθμού την ώρα που η ομάδα του ηττήθηκε και έμενε στο -4 από την κορυφή, ο αρχισκόρερ της Ρεάλ εθεάθη να διασκεδάζει με φίλους του στη γαλλική πρωτεύουσα, μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε από τον Τύπο ως ασύμβατη με το προφίλ του ηγέτη που οφείλει να έχει ένας παίκτης του επιπέδου του.

Αυτή η «απόσταση» του Εμπαπέ έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει αγωνιστικά αποσυντονισμένη, με την πίεση προς το πρόσωπο του προπονητή, Άλβαρο Αρμπελόα και της διοίκησης να αυξάνεται.

Η κατάσταση στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας» είναι τεταμένη, καθώς τέτοιου είδους περιστατικά πλήττουν τη συνοχή και το αίσθημα της κοινής προσπάθειας, ειδικά όταν οι υπόλοιποι παίκτες καλούνται να διαχειριστούν ένα αρνητικό σερί αποτελεσμάτων.

Πλέον, το στοίχημα για τον Εμπαπέ δεν είναι μόνο η ταχεία επιστροφή του στα γήπεδα, αλλά και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μίας κερκίδας που φημίζεται για την αυστηρότητά της και δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την πλήρη αφοσίωση στο σύλλογο και τους στόχους του.