Ποια είναι η Έστερ Εξπόσιτο που «έκλεψε» την καρδιά του Κιλιάν Εμπαπέ

Μπορεί ο Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκεται στα... πιτς και να μην μπορεί να βοηθήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης αγωνιστικά, εκτός γηπέδων όμως ο Γάλλος σταρ συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα. Ο σταρ της «Βασίλισσας» φέρεται πως βρήκε τον έρωτα, καθώς έντονη είναι τις τελευταίες ημέρες η φημολογία σχέσης του με την Ισπανίδα ηθοποιό, Έστερ Εξπόσιτο.

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα δημοσιεύματα, τα social media έχουν γεμίσει σχόλια και εικασίες γύρω από το πιθανό ειδύλλιο. Η φήμη ξεκίνησε από αναρτήσεις του Γάλλου μπλόγκερ Aqababe, ο οποίος υποστήριξε ότι οι δυο τους έχουν εμφανιστεί μαζί σε αρκετές περιστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, πυροδοτώντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από την προσωπική ζωή του σταρ των «μερένγκες».

que ester exposito dejo a la SUPUESTA novia (se rumoreaba) para estar con mbappe…..



ESTOY EN SHOCK pic.twitter.com/4DpQjTjJff — aroa 🍒 (@uwmohn) March 6, 2026

Ποια είναι η Έστερ Εξπόσιτο

Η 26χρονη ηθοποιός συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της νέας γενιάς της ισπανικής τηλεόρασης και του streaming. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Elite, όπου υποδύθηκε την Κάρλα Ροζάν Καλερουέγκα, έναν ρόλο που την καθιέρωσε ως pop culture icon.

Γεννημένη στη Μαδρίτη, ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής σε ηλικία 16 ετών, ενώ είχε ήδη διακριθεί με θεατρικά βραβεία το 2013 και το 2015. Πριν από το «Elite», συμμετείχε στις σειρές Vis a Vis και Medical Center, ενώ ακολούθησαν παραγωγές όπως Someone Has to Die και Veneno, αλλά και οι ταινίες When the Angels Sleep και Your Son.

Παράλληλα, έχει έντονη παρουσία και στον χώρο της μόδας, συνεργαζόμενη με τον οίκο Dolce & Gabbana, ενώ ξεχωρίζει και για μια ιδιαίτερη προσωπική επιλογή: έχει «χτυπήσει» τατουάζ με την ελληνική λέξη «ελευθερομανία», που συμβολίζει την έντονη επιθυμία για ελευθερία.