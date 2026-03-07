Κιλιάν Εμπαπέ: Φουντώνουν οι φήμες ότι βρίσκεται σε σχέση με πασίγνωστη Ισπανίδα ηθοποιό

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει βρεθεί γι' άλλη μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά λόγω ενός πιθανού ειδύλλιου γνωστή Ισπανίδα ηθοποιό. Τις τελευταίες ώρες, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν εικόνες και λογαριασμοί που υποδηλώνουν ότι ο Γάλλος αστέρας εθεάθη με την Έστερ Εσπόσιτο, σε αρκετές πρόσφατες εξορμήσεις τους σε Μαδρίτη και Παρίσι.

Αν και κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την πληροφορία, η υποτιθέμενη σύνδεση έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και εικασίες μεταξύ των ακολούθων τους. Η προέλευση της φήμης εντοπίζεται σε δημοσιεύσεις που κυκλοφόρησαν στα social media από τον Γάλλο μπλόγκερ Aqababe, γνωστό για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με διάσημους. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, η ηθοποιός και ο επιθετικός της Ρεάλ φέρονται να έχουν εντοπιστεί μαζί σε αρκετές περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ένα από αυτά τα ραντεβού φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου στη Μαδρίτη. Αργότερα, αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι τους είδαν στο Παρίσι τη νύχτα μεταξύ 5 και 6 Μαρτίου σε μπαρ ξενοδοχείου, όπου υποτίθεται ότι πέρασαν τη βραδιά μαζί. Δημοσιεύτηκαν επίσης φωτογραφίες τους σε εστιατόριο με θέα τον Πύργο του Άιφελ, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις υποθέσεις περί πιθανής ρομαντικής σχέσης.

Επιπλέον, ορισμένες λεπτομέρειες στα social media έχουν πυροδοτήσει τη συζήτηση: ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram, και η ηθοποιός δημοσίευσε πρόσφατα πολλές stories από εμβληματικά σημεία του Παρισιού. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Εμπαπέ ούτε η ηθοποιός έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις για το υποτιθέμενο ειδύλλιο. Παρ’ όλα αυτά, οι συμπτώσεις στους τόπους που βρέθηκαν και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media ήταν αρκετές ώστε η πιθανή αυτή σχέση να γίνει ένα από τα πιο συζητημένα θέματα της εποχής.