Ο Γκουαρδιόλα πέταξε... σπόντα για το ειδύλλιο του Εμπαπέ με την Έστερ Εξπόσιτο

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε στην συνέντευξη τύπου για την μεγάλη αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάσης των «16» του Champions League.

Ο Καταλανός προπονητής απάντησε σε ερωτήσεις τονίζοντας πως η ομάδα του βρίσκεται σε «καλύτερη φόρμα από την περασμένη σεζόν», που είχε αποκλειστεί στα playoff. Το στιγμιότυπο της συνέντευξης τύπου όμως το έδωσε ένας δημοσιογράφος που τον ρώτησε για την αποθεραπεία του Κιλιάν Εμπαπέ στο Παρίσι, με τον Γκουαρδιόλα αρχικά να αναρωτιέται: «Πραγματικά, είναι τόσο σημαντική η γνώμη μου; Αυτό που μπορώ εγώ να πω για το αν η αποθεραπεία του Εμπαπέ γίνεται στο Παρίσι;»

Μέχρι εκείνο το σημείο δεν έκανε κάποια αναφορά στο ζευγάρι, μέχρι που συνέχισε την δήλωσή του λέγοντας: «Παρεμπιπτόντως, σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν μόνος», αναφερόμενος στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν οι οποίες δείχνουν τον Γάλλο σούπερ σταρ με την Ισπανίδα ηθοποιό, και κατέληξε λέγοντας: «Είναι πραγματικά σημαντική η γνώμη μου; Στον δικό μας σύλλογο συμβαίνει επίσης, σε όλους τους συλλόγους. Και δεν νομίζω ότι είναι ασέβεια»