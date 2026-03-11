Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Μάντσεστερ Σίτυ: Το νέο «Classico» που η Ευρώπη δεν θα βαρεθεί ποτέ

Όταν η κληρωτίδα του Champions League έφερε ξανά αντιμέτωπες τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτυ, πολλοί αντέδρασαν με παράπονα για την προβλεψιμότητα των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στην ιστορία αυτών των αναμετρήσεων αποδεικνύει ότι πρόκειται για την πιο συναρπαστική σύγχρονη αντιπαλότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Με 11 αγώνες τα τελευταία πέντε χρόνια και συνολικά 17 από το 2012, οι δύο γίγαντες έχουν δημιουργήσει μια παράδοση γεμάτη γκολ, ανατροπές και δράμα που ελάχιστα ζευγάρια μπορούν να ανταγωνιστούν.

Η ιστορία τους ξεκίνησε εκρηκτικά το 2012, με μια επική νίκη της Ρεάλ με 3-2 στο Μπερναμπέου, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στο 90’ προκαλώντας τον εμβληματικό πανηγυρισμό του Ζοσέ Μουρίνιο με το γλίστρημα στα γόνατα.

Στον επαναληπτικό αγώνα για την φάση των ομίλων στις 21 Νοεμβρίου 2012 ο τωρινός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα έκανε πέναλτι και δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. 14 χρόνια μετά ο Ισπανός τεχνικός θα αντιμετωπίσει σε διπλό αγώνα την ομάδα του Πεπ.

Αν και υπήρξαν κάποιες λιγότερο θεαματικές στιγμές, όπως οι ημιτελικοί του 2016, η έλευση του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Σίτυ άλλαξε τα πάντα, μετατρέποντας την αγγλική ομάδα σε μια ασταμάτητη δύναμη που ανάγκασε ακόμα και τη «Βασίλισσα» να προσαρμοστεί.

Οι αναμετρήσεις τους έχουν προσφέρει μερικές από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το απίστευτο 4-3 του 2022 στο Μάντσεστερ ή τη μυθική ανατροπή της Ρεάλ στη ρεβάνς με τα δύο γκολ του Ροντρίγκο στις καθυστερήσεις.

Η Σίτυ πήρε την εκδίκησή της το 2023 με το εμφατικό 4-0, μια εμφάνιση που ο Γκουαρδιόλα χαρακτήρισε ως την κορυφαία της καριέρας του, αλλά η Ρεάλ απάντησε ξανά το 2024, αποκλείοντας τους «Πολίτες» στα πέναλτι μέσα στην έδρα τους.

Pep Guardiola jokes that people can expect 'a lot of surprises' when Man City plays Real Madrid today 👀 pic.twitter.com/GDPiLm9c5C — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) March 11, 2026

Στη σημερινή συγκυρία, η Μάντσεστερ Σίτι φαντάζει το φαβορί, ούσα αήττητη από τον Ιανουάριο, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει κρίση τραυματισμών με τις απουσίες των Ροντρίγκο και ενδεχομένως του Εμπαπέ. Στις 10 Δεκεμβρίου 2025 οι «Cityzens» έφυγαν με το τρίποντο από τη Μαδρίτη στην τελευταία αναμέτρηση τους για τη League Phase του Uefa Champions League.

Παρόλα αυτά, η «αύρα» της Ρεάλ στο Champions League παραμένει ο μεγαλύτερος εφιάλτης του Γκουαρντιόλα. Όπως λένε και στη Μαδρίτη, όταν πρόκειται για την αγαπημένη τους διοργάνωση, οι στατιστικές και η φόρμα περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Το Champions League δημιουργήθηκε για να βλέπουμε τους κορυφαίους να συγκρούονται και αυτή η μονομαχία είναι η ζωντανή απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο δεν μπορεί ποτέ να είναι βαρετό.