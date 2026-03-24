Απίστευτο κι όμως αληθινό: Iατρική ολιγωρία στη Μαδρίτη εξετάζοντας... το λάθος γόνατο του Εμπαπέ

Σε ένα πρωτοφανές διοικητικό και ιατρικό «φιάσκο» εξελίσσεται η διαχείριση του τραυματισμού του Κιλιάν Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα από τη Γαλλία (RMC) και την Ισπανία (Radio COPE), το ιατρικό τιμ των «Μερένχες» υπέπεσε σε ένα αδιανόητο σφάλμα. Κατά την αρχική διάγνωση εξέτασαν το δεξί γόνατο του παίκτη, ενώ το πρόβλημα εντοπιζόταν στο αριστερό. Η λανθασμένη αυτή εκτίμηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γάλλου σούπερ σταρ, ο οποίος βλέποντας την κατάστασή του να επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται, αναζήτησε άμεσα δεύτερη γνώμη στο Παρίσι από τον κορυφαίο ειδικό Μπερτράν Σονερί-Κοτέ.

Ο Γάλλος γιατρός φέρεται να επέκρινε τη διαχείριση που έγινε στη Μαδρίτη, προτείνοντας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης που τελικά έσωσε τον παίκτη από το χειρουργείο.

Η πορεία της αποθεραπείας και η επιστροφή στα γήπεδα

Η περιπέτεια αυτή κράτησε τον Εμπαπέ μακριά από την ενεργό δράση για περίπου 4 εβδομάδες, ένα διάστημα γεμάτο αβεβαιότητα και φήμες ακόμη και για σοβαρότερο πρόβλημα στους συνδέσμους. Η τελευταία του πλήρης συμμετοχή πριν την υποτροπή ήταν στις 21 Φεβρουαρίου (90 λεπτά κόντρα στην Οσασούνα), ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μια περίοδος αποχής που περιλάμβανε απουσίες από κρίσιμα ματς με τη Χετάφε, τη Θέλτα και την Έλτσε.

Ο Γάλλος επιθετικός επέστρεψε ως αλλαγή για 22 λεπτά στον επαναληπτικό του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι στις 17 Μαρτίου, ενώ την περασμένη Κυριακή, 22 Μαρτίου, αγωνίστηκε για 27 λεπτά στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, δείχνοντας πως αφήνει πίσω του την ταλαιπωρία.

Πλέον, ο Εμπαπέ δηλώνει 100% έτοιμος, έχοντας ενσωματωθεί στην Εθνική Γαλλίας για τα φιλικά με Βραζιλία και Κολομβία. Οι επόμενες μεγάλες προκλήσεις για εκείνον και τη Ρεάλ είναι η αναμέτρηση με τη Μαγιόρκα (4 Απριλίου) και οι διπλές μάχες στα προημιτελικά του Champions League κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (7 και 15 Απριλίου).

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: “𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞!” 🇫🇷🔥



France have officially included Kylian Mbappé in the squad for upcoming friendlies after his return from injury 💪



A huge boost for Les Bleus ahead of the next fixtures ⚡️ pic.twitter.com/OllIAtZb9c — The Football Lab (@football_lab07) March 19, 2026

Παρά την αναστάτωση, ο ίδιος ο παίκτης προσπάθησε να ρίξει τους τόνους στις τελευταίες του δηλώσεις, τονίζοντας πως η επικοινωνία με τον σύλλογο παραμένει σε καλό επίπεδο, παρά την αρχική του απογοήτευση για τη λανθασμένη διάγνωση.