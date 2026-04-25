Κιλιάν Εμπαπέ: Ανησυχία από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης και Εθνικής Γαλλίας για τον τραυματισμό του

Πολλά «καμπανάκια» χτύπησαν στην Γαλλία και στην Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον ύποπτο τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ στον οπίσθιο μηριαίο. Ο ίδιος στο 81 λεπτό την αναμέτρησης της Βασίλισσας ενάντια στη Ρεάλ Μπέτις την Παρασκευή, ζήτησε να περάσει στον πάγκο μετά από ενόχληση.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν κατάφερε να απολαύσει την 100η εμφάνισή του για την ομάδα της Μαδρίτης, καθώς η σωματική δυσφορία τον οδήγησε όχι απλά στον πάγκο της ομάδας, αλλά στα αποδυτήρια, όπου και του έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν θλάση στον οπίσθιο μηριαίο αφήνοντάς τον εκτός ενεργούς δράσης για περίπου έναν μήνα, εκτός κι αν τελικά υπάρχει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα.

Πώς αυτός ο τραυματισμός επηρεάζει τους «Los Blancos»;

Η 15 φορές πρωταθλήτρια του Champions League χάνει έναν από τους πιο παραγωγικούς της παίκτες σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο. Βρίσκεται για 8 βαθμούς πίσω πίσω από την πρωτοπόρο της La LIga την Μπαρτσελόνα με λίγες αγωνιστικές να παραμένουν για το τέλος του πρωταθλήματος. Τον προβληματισμό του για τον τραυματισμό του Εμπαπέ έδειξε ο Αρμπελόα, ο προπονητής και πρώην παίκτης της Ρεάλ δηλώνοντας μετά τον χθεσινό αγώνα: «Δεν έχω ιδέα τι σημβαίνει (με τον Εμπαπέ). Ένιωσε κάποια ενόχληση και ζήτησε αλλαγή. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες». Να τονίσουμε πως η ισπανική ομάδα έχει ταλαιπωρηθεί φέτος από τους τραυματισμούς των παικτών της με τον 22χρονο Γκονζάλο Γκαρσία να είναι ο μόνος ικανός αντικαταστάτης του Κιλιάν Εμπαπέ στο κέντρο της επίθεσης.