Ζοσέ Μουρίνιο και Ρεάλ: Σοβαρή υποψηφιότητα για τον πάγκο της «βασίλισσας» ο Πορτογάλος

Η Ρεάλ Μαδρίτης, περνάει μία «κρίση» στον πάγκο της αφού με τον Άλβαρο Αρμπελόα προφανώς τα πράγματα δε πήγαν καλά. Οι Μαδριλένοι, βρίσκονται εκτός από το Champions League, που είναι ο νούμερο 1 στόχος κάθε σεζόν και έχουν χάσει και τη «μάχη τίτλου» από την Μπαρτσελόνα στη Λα Λίγκα. Έιναι κάτι πολύ «βαρύ» για ένα τέτοιο κλαμπ να μένει χωρίς τίτλο.

Έτσι, αρχίζουν να εμφανίζονται τα «πιθανά ονόματα» για τη καρέκλα του πάγκου, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να είναι ένα από αυτά, χωρίς βέβαια να έχουν ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις από τις δύο πλευρές.

Αν εν τέλη υπάρξει συμφωνία, να θυμίσουμε ότι θα είναι η δεύτερη φορά που ο Πορτογάλος θα αναλλάβει την τεχνική ηγεσία τον «Μερένγκες». Στο προηγούμενο πέρασματα του( 2010-2013), έφυγε έχοντας κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Ισπανίας, 1 κύπελλο Ισπανίας και ένα Super Cup Ισπανίας.