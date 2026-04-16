Ρεάλ Μαδρίτης: «Στα σχοινιά» ο Αρμπελόα μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν - Ποιους κοιτάει ο Πέρεθ
Αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του Αρμπελόα στο πάγκο της «Βασίλισσας» μετά τον αποκλεισμό από το Champions League. Οι πιθανοί αντικαταστάτες.
Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε τον αποκλεισμό από την Μπάγερν Μονάχου με συνολικό σκορ (6-4) και πλέον η θέση του Αρμελόα βρίσκεται στον «αέρα». Η «Βασίλισσα» αποχεραίτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην προημιτελική φάση.
Ο Άλβαρο Αρμπελόα αντικατέστησε τον Τσάμπι Αλόνσο χωρίς όμως να έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Φλορεντίνο Πέρεθ και η απομάκρυνσή του απο τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ. Θυμίζουμε η ομάδα έχει ήδη αποκλειστεί από το Κύπελλο, από ομάδα Β΄κατηγορίας μάλιστα, ενώ στο πρωτάθλημα φιγουράρει στο -9 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.
Οι πιθανοί αντικαταστάτες του Αρμπελόα
Ο ισχυρός άντρας των «μερέγχες» φαίνεται να αναζητά ήδη τον διάδοχο του Ισπανού προπονητή και πρώην αμυτνικού της ομάδας. Στη λίστα παρουσιάζονται ονόματα όπως ο Γιούργκεν Κλόπ, ο Ντιντιέ Ντεσάν και ο Μαουρίσο Ποτσετίνο.
Ο πρώτος χαίρει χαίρει μεγάλης εκτίμησης, αλλά ακόμα δεν υπάρχει καμία επαφή, ενώ η περίπτωση του τον Ζιντάν μοιάζει πολύ δύσκολη καθώς είναι πιθανό να προπονήσει την Εθνική ομάδα της Γαλλίας. Για αυτό το λόγο ο Ντιντιέ Ντεσάν είναι στα πλάνα του Πέρεθ σε περίπτωση που αποχωρίσει από τους «Τρικολόρ». Τέλος ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο θεωρείται ισχυρότερος υποψήφιος.
Το απίσυτετο στατιστικό
Η Ρεαλ Μαδρίτης, 16 χρόνια έχει να μείνει χωρίς κάποιο τροπαίο για δύο συνεχόμενες χρονιές, κάτι που προκαλέι ανησυχία στους φιλάθλους της και όχι μόνο. Ο μόνος προπονητής που έμεινε στον πάγκο της χωρίς να κερδίσει τίτλο ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν.