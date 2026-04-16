Champions League: Πόσες πιθανότητες έχουν οι τέσσερις φιναλίστ για την κατάκτηση του τροπαίου

Τα ζευγάρια των ημιτελικών του Champions League έγιναν γνωστά, με τις Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζεμέν, Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ να διεκδικούν πλέον το τρόπαιο με τα «μεγάλα» αυτιά.

Οι «Ροχιμπλάνκος» μετά την πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα θα βρούν στο δρόμο τους την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, ενώ οι Βαυαροί που ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ρεαλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερνμέν που άφησε πίσω της με δύο νίκες την Λιβερπουλ, διεκδικούν μια θέση στο τελικό της Βουδαπέστης.

Το Polymarket Sports παρουσιάζει τις πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου για τις τέσσερις αυτές ομάδες, που προκρίθηκαν στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Φαβορί στη σχετική λίστα είναι η Μπάγερν Μονάχου με 35% πιθανότητες. Ακολουθεί η Άρσεναλ με 28%, από κοντά και η Παρί Σεν Ζερμέν με 26%, ενώ απόλυτο αουτσάιντερ, θεωρείται η Ατλέτικο Μαδρίτης με μόλις 11%.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 28 και 29 Απριλίου, με την Παρί Σεν Ζερμέν να αντιμετωπίζει τη Μπάγερν Μονάχου. Στο άλλο ζευγάρι, η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ . Οι επαναληπτικοί θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Μαΐου.

Ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης θα αναδειχθεί στον τελικό της 30ής Μαΐου, στη Βουδαπέστη και συγκεκριμένα στην «Puskas Arena».