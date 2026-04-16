Απίθανη αντίδραση του Ντι Κάνιο σε ζωντανή μετάδοση - Χτύπησε το κεφάλι του στο τραπέζι

Ο Πάολο Ντι Κάνιο ήταν γνωστός πέρα από το ταλέντο του ως ποδοσφαιριστής και για το οξύθυμο του χαρακτήρα του. Αυτό του το... κουσούρι φαίνεται πως το διαθέτει ακόμα, καθώς ήταν η αιτία να δημιουργήσει ένα απίθανο σκηνικό σε ζωντανή μετάδοση.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρόμα βρέθηκε στο στούντιο εκπομπής που αφορά το Champions League και όταν η συζήτηση πήγε στην κλήρωση των ομάδων για τα ημιτελικά, η παρουσιάστρια Φεντερίκα Μασολίν τον ρώτησε πότε θα φτάσει και το επίπεδο των Ιταλικών ομάδων και του πρωταθλήματος σε αυτό του Champions League. Εκεί ο 57χρονος παλαίμαχος... εξερράγει λέγοντας στην παρουσιάστρια: «Ήμουν καλός μέχρι τώρα, αλλά θέλεις να με προκαλέσεις, να με στεναχωρήσεις» και ξεκίνησε να χτυπάει το κεφάλι του στο τραπέζι!

Φυσικά όλοι οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να γελάνε, όμως η πλάκα δεν πήγε όπως την περίμενε, καθώς φαίνεται πως τελικά τραυματίστηκε και αποκρίθηκε ξανά στην παρουσιάστρια. «Με προκάλεσες και χτύπησα το κεφάλι μου, αλήθεια δεν κάνω πλάκα» είπε ο Ντι Κάνιο, πριν έρθει ο Φάμπιο Καπέλο και του δώσει ένα χαρτί να σκουπίσει το κεφάλι του.