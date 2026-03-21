«Ρε μπαγάσηδες...»: Η viral απάντηση του Φουρνιέ στα ελληνικά και η... αναζήτηση στο «X»

Ο Εβάν Φουρνιέ «έριξε» το X όταν απάντησε στα... ελληνικά, μετά από προτροπή στους φιλάθλους του Ολυμπιακού να του προτείνουν καταστήματα για να προμηθευτεί τα αγαπημένα του καπέλα και εν γένει streetwear ρουχισμό.

Ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος ήταν καθοριστικός στη νίκη (104-87) των Πειραιωτών εναντίον της Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague, φαίνεται πως έχει αποκτήσει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να επικοινωνεί με τον κόσμο της ομάδας.

Το πρωί του Σαββάτου (21/03) δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ένα μικρό κείμενο, στο οποίο ζητούσε να του προτείνουν καταστήματα, που πουλάνε New Era καπέλα, αλλά και ένδυση με streetwear στιλ.

Όμως, όπως παρατήρησε, οι προτάσεις που έλαβε ήταν λιγότερες σε σύγκριση με τις προτάσεις του κόσμου των «ερυθρολεύκων», όταν ζητάει μέρη και καταστήματα στα οποία θα μπορούσε να γευτεί την ελληνική κουζίνα.

Ο Φουρνιέ, άλλωστε έχει δηλώσει πολλές φορές πως αναζητεί διαρκώς νέους γαστρονομικούς προορισμούς, καθώς και πως αγαπάει το φαγητό στην Ελλάδα.

«Γιατί ξαφνικά παίρνω πολύ περισσότερες απαντήσεις όταν είναι για φαγητό; Ρε μπαγάσηδες», έγραψε χαρακτηριστικά, σκορπίζοντας γέλιο και γνωρίζοντας την αποθέωση σε ένα πλήθος από απαντήσεις που έλαβε για την ελληνική έκφραση που χρησιμοποίησε.