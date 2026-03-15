«Άναψαν τα αίματα» ανάμεσα σε Φουρνιέ και οπαδό του Πανιωνίου (video)
Ο Εβάν Φουρνιέ «αρπάχτηκε» με οπαδό των γηπεδούχων και αποβλήθηκε με τον Γουόκαπ και τον Παπανικολάου να προσπαθούν να τον ηρεμίσουν.
Στην αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, οπαδός του Πανιωνίου «πίκαρε» τον Γάλλο σούπερ σταρ των Πειραιωτών, Εβάν Φουρνιέ.
Ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» αντέδρασε έντονα και αποβλήθηκε. Ο Γάλλος άσος, όντας ιδιαίτερα εκνευρισμένος, κινήθηκε απειλητικά προς την πλευρά φιλάθλων που κάθονταν στα court seats, ζητώντας εξηγήσεις για κάτι που συνέβη.
Μετά την παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να ηρεμήσει η κατάσταση, ο Φουρνιέ αποχώρησε για τα αποδυτήρια, ενώ και ο συγκεκριμένος φίλαθλος οδηγήθηκε εκτός γηπέδου, από την ασφάλεια του Πανιωνίου.