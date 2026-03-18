Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε την τιμωρία των Μπαρτζώκα και Φουρνιέ από τον ΕΣΑΚΕ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε επίσημη καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ, ζητώντας την πειθαρχική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Εβάν Φουρνιέ για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιου στο ΔΑΚ Γλυφάδας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» κινήθηκε απειλητικά προς τα court seats μετά από προσβλητική χειρονομία φιλάθλου προς το μέρος του, γεγονός που οδήγησε και στην αποβολή του με ντισκαλιφιέ από τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Την ίδια στιγμή, ένταση σημειώθηκε και με τον προπονητή των Πειραιωτών, ο οποίος φέρεται να είχε έντονο διάλογο με την εξέδρα των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με βάση τα δύο περιστατικά, οι «πράσινοι» προσέφυγαν στη διοργανώτρια αρχή, ζητώντας την εξέταση της υπόθεσης και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.