Παναθηναϊκός: Πέταξε την πατερίτσα της και δέχθηκε τεχνική ποινή η Σελέν Ερντέμ

Η Σελέν Ερντέμ βρέθηκε κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό της Α1 μπάσκετ απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο πόδι της, το οποίο την αναγκάζει να χρησιμοποιεί πατερίτσα.



Παρά τον τραυματισμό της, η Τουρκάλα προπονήτρια δεν κάθισε καθόλου στον πάγκο και ήταν διαρκώς όρθια, δίνοντας οδηγίες στις παίκτριές της καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.



Στα μέσα της τρίτης περιόδου, περίπου 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ το σκορ ήταν 54-52, αντέδρασε έντονα σε απόφαση των διαιτητών. Κατά τη διαμαρτυρία της πέταξε την πατερίτσα, με αποτέλεσμα να δεχτεί τεχνική ποινή.

