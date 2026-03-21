Χέιζ-Ντέιβις: Μάγος στην... κυριολεξία ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, δείχνοντας από νωρίς πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει για την ομάδα μέσα στο παρκέ. Με τις εμφανίσεις του, την ενέργεια και το θέαμα που προσφέρει, έχει κερδίσει τον κόσμο και αποδεικνύει πως πρόκειται για παίκτη που κάνει τη διαφορά.



Ωστόσο, ο Αμερικανός φόργουορντ φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στο μπάσκετ. Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube, σε συνεργασία με την NBATakeTwo, αποκάλυψε μια εντελώς διαφορετική πλευρά του εαυτού του.



Συγκεκριμένα, ο Χέιζ-Ντέιβις φόρεσε κοστούμι… μάγου και άφησε για λίγο τη μπάλα, πιάνοντας την τράπουλα και το ραβδί. Με μια σειρά από εντυπωσιακά tricks, όπως εξαφανίσεις αντικειμένων και κόλπα με χαρτιά, κατάφερε να εντυπωσιάσει όσους βρέθηκαν μπροστά του, δείχνοντας ότι έχει ταλέντο και εκτός γηπέδου.



