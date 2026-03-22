Πανιώνιος - Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Εύκολα οι «Πράσινοι» πριν τη «διαβολοβδομάδα»

Με πολυφωνία στην επίθεση ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν δυσκολεύθηκε να φτάσει στη νίκη κόντρα στον Πανιώνιο με 84-68 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 30 πόντους, προσφέροντας την άνεση στον Εργκίν Αταμάν να δώσει ανάσες σε βασικά μέλη της ομάδας του πριν τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague κόντρα σε Ντουμπάι (24/3) και Μονακό (27/3), αφήνοντας εκτός αποστολής τον Τζέριαν Γκραντ (μαζί με τον Ρισόν Χολμς), αλλά χρησιμοποιώντας για λίγα λεπτά τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 17-4 με αυτή τη νίκη, ενώ ο Πανιώνιος πήγε στο 5-15 και συνεχίζει την προσπάθεια για παραμονή στη Stoiximan GBL.

Ανέβασε ένταση στην άμυνα μετά το νωθρό ξεκίνημα

Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άστοχος στο πρώτο 5λεπτο του αγώνα, κάνοντας ταυτόχρονα και πολλά λάθη, με τον Πανιώνιο να το εκμεταλλεύεται για να προηγηθεί με 12-8, με επιθετικές αιχμές τους Τόμασον και Γουάτσον. Οι «πράσινοι» ανέβασαν την έντασή τους αμυντικά και με τον Φαρίντ να δίνει λύσεις επιθετικά, αλλά και τους Ναν, Ερνανγκόμεθ να πετυχαίνουν από ένα τρίποντο, έτρεξε επί μέρους σερί 2-11 και προηγήθηκε με 14-19 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με τον Χουάντσο στο «5» ο Παναθηναϊκός συνέχισε να βγάζει άμυνες, με τους γηπεδούχους να είναι απελπιστικά άστοχοι από την περιφέρεια και τη διαφορά να γίνεται γρήγορα διψήφια. Ο Τόμασον ήταν απελπιστικά μόνος στην επίθεση για τον Πανιώνιο, με τον Ρογκαβόπουλο να πετυχαίνει 6 σερί πόντους και τον Μήτογλου να συνδέεται από τα 6.75μ. για το +15 των «πράσινων» στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (27-42).

«Έπνιξε» την προσπάθεια αντεπίθεσης και χαλάρωσε

Ο Πανιώνιος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με διάθεση να μην επιτρέψει στους αντιπάλους του να ξεφύγουν κι άλλο στο σκορ και με σερί 7-0 μείωσε από τους 17 στους 10 (34-44), αλλά η συνέχεια ήταν κυριαρχική για τον Παναθηναϊκό. Με πρωταγωνιστές τους Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Σορτς «έτρεξε» αρχικά ένα 11-0 σερί, για να εκτοξεύσει εν συνεχεία τη διαφορά μέχρι και τους 30 πόντους (37-67) μετά από 27 λεπτά αγώνα, πριν κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο στο 45-70.

Ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να διαχειριστεί τους χρόνους των βασικών του παικτών, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν επιπόλαιος στην επίθεση και με αργές επιστροφές στην άμυνα, με αποτέλεσα ο Πανιώνιος να βρει εύκολους πόντους στο τρανζίσιον και να καταφέρει να μειώσει τη διαφορά στους 11 πόντους (64-75) με κάτι παραπάνω από 3 λεπτά να απομένουν. Ένα τρίποντο του Σλούκα έδωσε μια ανάσα στους φιλοξενούμενους, αλλά οι γηπεδούχοι το πάλεψαν μέχρι τέλους, χωρίς όμως να έχουν τον χρόνο για να απειλήσουν περισσότερο.





ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-19, 27-42, 45-70, 68-84

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 6 (3/4 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λέμον 8 (4/5 δίποντα), Τόμασον 18 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κρούζερ 9 (2/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Γκίκας, Τέιλορ 5 (2/8 σουτ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Τσαλμπούρης 6 (0/5 τρίποντα), Λούις 16 (2/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γόντικας, Νικολαΐδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Σορτς 11 (4/6 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Οσμάν 9 (3/5 τρίποντα), Χέιζ-Ντέιβις 9 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/3 βολές), Ναν 6 (1), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 9 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 10 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τολιόπουλος 7 (2/7 τρίποντα), Φαρίντ 7 (6 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 10 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Μήτογλου 6 (1/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ).

