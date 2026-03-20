Η βαθμολογία της Euroleague μετά την νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 82-74 για την 32η αγωνιστική της Euroleague και πήρε βαθμολογική ανάσα από τη δέκατη θέση της κατάταξης όπου βρισκόταν.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν το ματς κόντρα στους Σέρβους, παρότι σχεδόν όλο το παιχνίδι «κυνηγούσαν» στο σκορ. Πλέον οι δύο ομάδες με ρεκόρ 18-14 είναι στην 8η και 9η θέση με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει το πλεονέκτημα.

Την ίδια ώρα, στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής η Φενέρμπαχτσε επικράτησε δύσκολα της Αρμάνι Μιλάνο με 79-75 και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη, οι Ιταλοί με ρεκόρ 16-16 δίνουν την δική τους μάχη για την είσοδο στο play-in.

Στο Κάουνας, η Ζαλγκίρις επικράτησε με 87-85 της Ρεάλ Μαδρίτης χάρη στις δύο εύστοχες βολές του Φρανσίσκο. H «Βασίλισσα» παρά την ήττα της «κράτησε» την 4η θέση ενώ έχει το ίδιο ρεκόρ με την Βαλένθια (20-12).

Η Μακάμπι- Τελ Αβιβ πήρε σημαντικό «διπλό» μέσα στην Λυον, αφού επικράτησε με 85-89 της Βιλερμπάν και συνεχίζει να ελπίζει για μια θέση στο play-in. Kορυφαίος για τους Ισραηλινούς ήταν ο Ρόμαν Σόρκιν με 23π.

Η βαθμολογία