Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Τον «έλιωσε» με Ναν στην 4η περίοδο και πήρε... ανάσα

O Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 82-74 του Ερυθρού Αστέρα στο T-Center, για την 32η αγωνιστική της Euroleague με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να παίρνει την 18η νίκη της και με ρεκόρ 18-14 συνεχίζει την προσπάθεια για μια θέση στα playoffs.

Το «τριφύλλι» πάτησε το γκάζι στην 4η περίοδο με πρωταγωνιστές τους Ναν, Χέιζ Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο και παρά το ότι ζορίστηκε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα κατάφερε να πάρει τη νίκη-χρυσάφι για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Για τους Σέρβους κορυφαίος του παιχνιδιού ήταν ο Τζέρεντ Μπατλερ σημειώνοντας 15 πόντους.

Το ματς

Στα πρώτα λεπτά οι «πράσινοι» πήγαιναν χέρι-χέρι με τους Σέρβους και οι δύο ομάδες συνεχώς εναλλάσονταν στο σκοράρισμα. Ο Τζεριαντ Γκραντ ήταν αυτός που οδηγούσε τους γηπεδούχους στην επίθεση όμως ένα σερί 8-0 των «ερυθρολεύκων» τους έδωσε το προβάδισμα με 20-27 στην πρώτη περίοδο,με τους Μπολομπόι και Μονέκε να «χτυπάνε» στο ζωγραφιστό από το ξεκίνημα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε ψυχολογία απο την καλή του αμυντική λειτουργία και κατάφερε να μειώσει την διαφορά παρότι σούταρε με 25% (2/8) από την γραμμή των 6,75. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κράτησε το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια με το +7 (41-48).

Το δεύτερο μέρος με τελείως διαφορετική εικόνα , οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν «έσφιξαν» την άμυνα τους και μπόρεσαν να τρέξουν στον αιφνιδιασμό. Χαρακτηριστικό της πίεσης ήταν το χαμένο λέι-απ του Ντόμπριτς στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου. Ο Παναθηναϊκός AKTOR με κύριο εκφραστή τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που πέτυχε 6 συνεχόμενους πόντους, μπόρεσε και μείωσε στο καλάθι (50-52) στα μέσα της περιόδου.

Από εκεί και πέρα η ελληνική ομάδα «κόλλησε» δεν βρήκε λύσεις και οι Σέρβοι έπειτα απο ωραίες δημιουργίες του Μπάτλερ έτρεξαν ένα σερί 10-0 και έφτασαν σε διψήφια διαφορά (50-62) δύο λεπτά πριν το τέλος της περιοόδου. Ο Ρογκαβόπουλος με τρείς συνεχόμενους πόντους, μία ελεύθερη βολή και ένα δίποντο μείωσε στο τέλος σε 55-62.

Οδεύοντας προς το φινάλε οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις «ανέβασαν στροφές και ο Παναθηναϊκός AKTOR πλησίασε ξανά (63-65) έχοντας 16/22 (73%) στα δίποντα. Προβάδισμα με (66-65) έδωσε με το τριποντό του ο Ναν που μέχρι εκείνο το σημείο είχε 1/6. Οι γηπεδούχοι προηήθηκαν στο 35ο λεπτό μετά το αρχικό 1-0 στην αρχή της αναμέτρησης.

Ένα ξέσπασμα του Νίκου Ρογκαβόπουλου με προσωπικές ενέργειες και μακρινά σουτ, ξεκόλλησε την ομάδα του που στο κρισιμότερο σημείο, ενώ βελτιώσε το κακό ομαδικό ποσοστό που είχε όλο το βράδυ από μακριά. Έτσι επικράτησαν με 82-74 φτάνοντας τις 18 νίκες.