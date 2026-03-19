Ολυμπιακός - Μπασκόνια 90-80: Αγχώθηκε αλλά έκανε τη δουλειά με Βεζένκοφ-Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός έκανε τις back to back νίκες στο ΣΕΦ αυτήν την εβδομάδα, αφού μετά την πρωτοπόρο Φενέρ κέρδισε με 90-80 και την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Πλέον οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 22-11 και παραμένουν σταθερά στην πρώτη τετράδα και μεγάλο φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, παρότι έχουν ένα περισσότερο ματς, ενώ οι Βάσκοι με 10-22 βρίσκονται στην προτελευταία θέση.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο Μιλουτίνοφ με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο Τζόουνς με 15 πόντους και 2 ριμπάουντ ο Ντόρσεϊ με 15 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Από την Κυπελλούχο Ισπανίας προσπάθησαν ο Ομορούγι με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ και ο Λουβαβού-Καμπαρό με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια στις 24 Μαρτίου (21:30) σε έναν «τελικό» τετράδας, ενώ η Μπασκόνια θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα (25/3, 21:30).

Ελάχιστο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα με Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού η Μπασκόνια βρήκε δύο τρίποντα και είχε περισσότερη ενέργεια και προηγήθηκε με 10-4 (στο 3').

Οι γηπεδούχοι «ξύπνησαν» και με πρωταγωνιστή τον Μιλουτίνοφ με 8 πόντους και σερί 7-0 προηγήθηκαν με 11-10 (στο 4'), όμως οι φιλοξενούμενοι με νέο επιμέρους 9-2, με το πρώτο τρίποντο του Λουβαβού-Καμπαρό και εκμεταλλευόμενοι τα 4 λάθη του Ολυμπιακού προηγήθηκαν με 19-13 (στο 7').

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τους Πειραιώτες να είναι πίσω με 24-19 και να απογοητεύουν με την εικόνα τους στην εκκίνηση.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άλλαζε με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν λύσεις και να έχουν περισσότερη ένταση και να διατηρούν το προβάδισμα με 26-23 (στο 13').

Ένα τρίποντο του Παπανικολάου, ένα κάρφωμα του τρομερού Μιλουτίνοφ (12π) και ο Βεζένκοφ με λέι απ έφεραν «ερυθρόλευκο» επιμέρους 9-5 και τον Ολυμπιακό ξανά μπροστά με (32-31 στο 16').

Οι Πειραιώτες είχαν κάπως ανεβάσει στροφές με τον Σέρβο σέντερ πρωταγωνιστή, όμως δεν είχαν καμία σταθερότητα (38-37 στο 18') και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με εκείνους να έχουν το ελάχιστο προβάδισμα με 41-40 χάρη στον Βεζένκοφ (12π).

«Ξύπνησε» ο Ολυμπιακός στο δεύτερο, αλλά το ματς έγινε «θρίλερ»

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο ΣΕΦ άρχισε με τον Ολυμπιακό να είναι σαφώς καλύτερος και με επιμέρους 9-4 να προηγείται για πρώτη φορά με +6 (50-44 στο 23') με τον Ντόρσεϊ να έχει 5 προσωπικούς πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι και πάλι έβγαλαν αντίδραση και με επιμέρους 11-4 πέρασαν μπροστά με 55-54, όμως ο Βεζένκοφ φτάνοντας τους 18 πόντους απάντησε με προσωπικό σερί 4-0 για το 58-55.

Η τρίτη περίοδος έκλεισε με ένα ακόμα καλάθι (τρίποντο) του ανεβασμένου Ντόρσεϊ (14π) για το 69-62 και έδειχνε ο Ολυμπιακός να βάζει το νερό στο αυλάκι για τη νίκη.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Τζόουνς έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 73-62 (στο 32') και τον έχρισε μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

Ο Τζόουνς το είχε πάρει προσωπικά και όποτε η Μπασκόνια προσπαθούσε να πλησιάσει σκόραρε για το 77-66 στο 35ο λεπτό.

Στα 4:23 οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν για τη μεγάλη αντεπίθεση και με επιμέρους 8-3 μείωσαν σε 80-74 και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Στα 2:37 ο Βεζένκοφ έχασε ένα ελεύθερο σουτ για τρεις και η Μπασκόνια πλησίασε ακόμα περισσότερο σε 82-78 με λέι απ στο ανοιχτό γήπεδο του Λουβαβού-Καμπαρό και όλα έδειχναν «θρίλερ» στο φινάλε.

Μετά από ένα μεγάλο καλάθι του Φουρνιέ (το πρώτο του) και λάθη επί λαθών ο Τζόουνς είχε 1/2 βολές για το 85-78 στα 54.4'' και τον Ολυμπιακό να είναι «αγκαλιά» με τη νίκη.

Στο φινάλε οι Πειραιώτες πανηγύρισαν τη σημαντική νίκη με 90-80.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-40, 69-62, 90-80.

Πηγή: Athletiko.gr