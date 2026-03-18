Ολυμπιακός: Κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ ο Φουρνιέ για το ματς με τον Πανιώνιο

Ο Εβάν Φουρνιέ, όπως και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, κλήθηκαν σε απολογία από την Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας.

Το συγκεκριμένο συμβάν ανάμεσα στον Γάλλο καλαθοσφαιριστή του Ολυμπιακού με οπαδό συνέβει στα πλαίσια της αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» με τον Πανιώνιο για την Stoiximan GBL, και η επιτροπή, μεταξύ άλλων, τόνισε πως πρόκειται για «σοβαρό φαινόμενο βίας».

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, τον καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI, καθώς και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα από τον πρώτο των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026».