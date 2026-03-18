Ολυμπιακός: Το τρελό πάρτι στο παρκέ μετά τον θρίαμβο απέναντι στην πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης (17/3) πανηγύρισε μια θριαμβευτική νίκη απέναντι στην πρωτοπόρο της Euroleague, Φενέρμπαχτσε, στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι ερυθρόλευκοι πάλεψαν σε μια αναμέτρηση με πολλή ένταση και συγκινήσεις καθ' όλη την διάρκειά της, και κατάφεραν να βγουν νικητές. Η κάμερα του επίσημου καναλιού της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Youtube κατέγραψε όλες τις αντιδράσεις, τα συναισθήματα και τα πανηγύρια μετά την αναμέτρηση, σε ένα πραγματικά απολαυστικό βίντεο.

