Ολυμπιακός: Φορτούνης, Σεφερλής και Μεντιλίμπαρ στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε (pics)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 14η αγωνιστική της Euroleague, στο εξ αναβολής παιχνίδι από τον Δεκέμβριο. Οι «ερυθρολεύκοι» θα κυνηγήσουν την νίκη ούτως ώστε να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα και να έχουν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Όπως κάθε φορά, οι «ερυθρολεύκοι» δέχονται μεγάλη υποστήριξη και από διάφορους διάσημους αθλητές και μη, από διαφορετικούς χώρους. Στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει την εν λόγω αναμέτρηση λοιπόν βρίσκεται ο πρώην αρχηγός του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Κώστας Φορτούνης, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για το μπάσκετ, καθώς έχει υπάρξει... συχνός θαμώνας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Κώστας Φορτούνης / Eurokinissi

Επίσης ο φωτογραφικός φακός έπιασε και τον παλαίμαχο διεθνή μπασκετμπολίστα Θοδωρή Παπαλουκά, αλλά και τον γνωστό για τα ερυθρόλευκά του συναισθήματα, Μάρκο Σεφερλή, να βρίσκονται στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση.

Ο Μάρκος Σεφερλής / Eurokinissi

Φυσικά δεν έλειψε και ο Ντάνιελ Ποντένσε με την Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι οποίοι δεν χάνουν... ματς του μπασκετικού Ολυμπιακού, και γνωρίζουν την αποθέωση κάθε φορά που βρίσκονται στο γήπεδο. Εκεί ήταν και ο Λορέντσο Πιρόλα με την κοπέλα του.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε / Eurokinissi