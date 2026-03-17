Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Με τρομερή εμφάνιση και διαστημικό Φουρνιέ αγγίζει το πλεονέκτημα

Ο Ολυμπιακός στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague ήταν πολύ καλός για τρία δεκάλεπτα κόντρα στην πρωτοπόρο και Πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ και κατάφερε να επικρατήσει με 104-87 χάρη στον σπουδαίο Εβάν Φουρνιέ.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ρεκόρ 20-11 και βρίσκεται εντός της πρώτης τετράδας της κατάταξης, ενώ η Πρωταθλήτρια Ευρώπης παραμένει πρώτη με 22-8.

Μάλιστα ο Ολυμπιακός με την τελική διαφορά στους 17 έχει και το πλεονέκτημα σε ισοβαθμία με τη Φενέρ, καθώς είχε χάσει στην Πόλη με +8.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν ο Φουρνιέ με 33 πόντους, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ο Βεζένκοφ με 24 πόντους, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ και ο Ουόκαπ με 7 πόντους, 9 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισαν ο Χόρτον-Τάκερ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, αλλά και 6 λάθη, ο Μπόλντουϊν με 13 πόντους και 7 ασίστ και ο Μπιμπέροβιτς με 15 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Λόγω του γεγονότος πως το ματς ήταν εξ' αναβολής δικαίωμα συμμετοχής δεν είχαν από τους γηπεδούχους οι Μόρις, Τζόουνς και Τζόζεφ και από τους φιλοξενούμενους οι Σίλβα και Ντε Κολό.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague η Μπασκόνια εκ νέου στο ΣΕΦ (19/3, 21:15) και για τη Φενέρ η Μιλάνο (20/3, 19:45) στην Πόλη.

Από ένα καλό δεκάλεπτο για κάθε ομάδα στο πρώτο μέρος

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός μετά το «νωθρό» ξεκίνημα και το 7-2 της Φενέρ αντέδρασε για το 9-7 (στο 3') με σερί 7-0 και τον Βεζένκοφ να έχει ήδη 6 πόντους.

Ο Βεζένκοφ με 10 πόντους πάλευε μόνος του, όμως οι Τούρκοι έλεγχαν το ρυθμό έχοντας 4/4 τρίποντα και ο Μπιμπέροβιτς 3/3 για το 20-13 (στο 7') με 7 ασίστ και βρίσκοντας λύσεις στα «ερυθρόλευκα» hedge out.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με buzzer beater τρίποντο του Κόλσον για το 29-23 της Φενέρ η οποία ήταν ανώτερη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Φουρνιέ μπήκε «ζεστός» με 5 πόντους και 7 συνολικά και οι γηπεδούχοι παίρνοντας πράγματα από Γουόρντ (6π) και Χολ (2 μπλοκ) έκαναν σερί 7-0 για το 30-20 (στο 13').

Ο Φουρνιέ βρισκόταν σε τρομερή κατάσταση και με 6 ακόμα πόντους, κλέψιμο και ασίστ στον Πίτερς για δικό του τρίποντο έδωσαν προβάδισμα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για πρώτη φορά με 40-34 (στο 15').

Ο Χολ μετά από «μαγική» ασίστ του Γουόρντ ανέβασαν τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού στο +10 (46-36 το 17') και τη Φενέρ να έχει μείνει στους επτά πόντους σε ισάριθμα λεπτά στη δεύτερη περίοδο.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με νέο buzzer beater τρίποντο του εξαιρετικού Κόλσον (11π) για το 48-46 και τη Φενέρ να επιστρέφει με επιμέρους 10-2.

Με Φουρνιέ «σόου» το πήρε άνετα ο Ολυμπιακός

Το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης στο ΣΕΦ άρχισε με τον ΜακΚίσικ να παίρνει τη θέση του Παπανικολάου στην πεντάδα και τον Ολυμπιακό να κάνει σερί 8-0 και να προηγείται με 56-46 (στο 22') και τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 16.

Το σερί των Πειραιωτών έφτασε και στο 12-0 με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα για πρώτη φορά με +14 (60-46 στο 23'), πριν ο Κόλσον το διακόψει για το 60-49 (στο 24') με ένα ακόμα τρίποντο.

Με Χόρτον-Τάκερ και Κόλσον να «τραβούν» στο σκοράρισμα οι παίκτες του Σάρας «ροκάνισαν» τη διαφορά στους 7 (62-55) μέχρι ο Ντόρσεϊ να βρει ένα μεγάλο τρίποντο για το 65-55 (στο 27').

Η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Χόρτον-Τάκερ να μοιάζει ασταμάτητος και να μειώνει σε 74-67.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Χόρτον-Τάκερ δεν έβλεπε κανέναν και με 8 προσωπικούς πόντους μείωσε σε 78-75 στο 32ο λεπτό έχοντας φτάσει τους 27 και ο Ολυμπιακός έδειχνε να προβληματίζεται στην τελική ευθεία.

Ο Φουρνιέ με 7 προσωπικούς πόντους και συνολικά με 26 και ο Πίτερς με δύο μεγάλες άμυνες έδωσαν ανάσα στην ομάδα τους για το 85-77 στο 35ο λεπτό.

Ο απίθανος Γάλλος με ένα τρομερό τρίποντο σε λήξη χρόνου έφτασε τους 33 για το 93-81 (στο 37') της ομάδας του και το μοναδικό ζητούμενο ήταν αν ο Ολυμπιακός θα πάρει και τη διαφορά.

Στο τέλος οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη με 104-87 και πήραν και τη διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκης.

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπάκοτ, Μπιρσέν, Μπόλντουϊν, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον Τζ., Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Ζάγκαρς, Κόλσον, Μπιρτς.

