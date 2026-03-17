Ελλάδα - Δανία 99-77: Καταιγιστική εθνική προκρίθηκε στην δεύτερη φάση των προκριματικών Eurobasket

Στόχος επετεύχθη για την Εθνική Γυναικών! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν καταιγιστικό απέναντι στην εθνική ομάδα της Δανίας και έφτασε σε μια τεράστια νίκη με 99-77. Το σύνολο του Πέτρου Πρέκα είχε ένα άνετο απόγευμα στο Ιβανώφειο και δεν έδωσε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης, παίρνοντας μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην δεύτερη φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027.



Μαριέλα Φασούλα και Άρτεμις Σπανού ηγήθηκαν για ακόμη μια φορά της προσπάθειας της Εθνικής μας ομάδας, πετυχαίνοντας από 26 πόντους η κάθε μια. Η Παρκς πρόσθεσε 21, ενώ η Τσινέκε άλλους 18. Από πλευράς Δανίας, η Οκοσούν έκανε ό,τι μπορούσε με 19 πόντους, ενώ άλλους 18 πέτυχε η Ρίμνταλ.

H εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα παίρνοντας από νωρίς διψήφιες διαφορές με τις εξαιρετικές Φασούλα και Τσινέκε να φέρνουν νωρίς νωρίς το ματς στα μέτρα της «γαλανόλευκης», κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +14 (34-20). Πολύ καλές οι επιλογές της ελληνικής ομάδας κυρίως από την περιφέρεια με 3/4 τρίποντα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Εθνική έδειξε ότι δεν ήταν πρόθυμη να ρισκάρει το παιχνίδι, δεν... άφησε το πόδι από το γκάζι και με σωστές επιλογές στο «ζωγραφιστό» αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετική αμυντική λειτουργία, πήγε στα αποδυτήρια με το ευρύ 53-36!

Η ομάδα της Δανίας μπήκε με άλλο πρόσωπο στο δεύτερο μέρος θέλοντας να αιφνιδιάσουν την Ελλάδα. Έρικστρουπ και Φόρμαν έδωσαν πολύτιμες λύσεις δίχως όμως να καταφέρουν να «κόψουν» σημαντικά την διαφορά, παρότι η τρίτη περίοδος ήταν και η πιο παραγωγική για τις Δανές με 23 πόντους.

Η Εθνική μας ομάδα διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα της και δίχως να απειληθεί στα εναπομείναντα λεπτά, έφτασε σε μια πολύτιμη νίκη με . Έτσι η «γαλανόλευκη» πανηγύρισε μια μεγάλη πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση του Eurobasket 2027.

Τα δεκάλεπτα: 34-20, 53-36, 73-59, 99-77

