Πειραιώτικη υπόκλιση στη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη: Συγκίνηση στο φιλικό των βετεράνων (pics-vid)

Σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης και αθλητικού πολιτισμού, το γήπεδο «Παναγιώτης Σαλπέας» φιλοξένησε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική συνάντηση με έντονο συμβολισμό. Οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού, στο πρώτο τους φιλικό παιχνίδι για το 2026, αναμετρήθηκαν με τους αντίστοιχους του ΑΠΟ Κερατσινίου, θέλοντας να αποδώσουν φόρο τιμής στον Μιλτιάδη Μαρινάκη, έναν άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την προσφορά στον Πειραιά και τον «δαφνοστεφανωμένο έφηβο».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η διοίκηση του Κερατσινίου και ο Δήμαρχος της πόλης βράβευσαν τη μνήμη του εκλιπόντος, με τον Βασίλη Βασιλειάδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», να παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα.

Φιλικός αγώνας προς τιμήν του Μιλτιάδη Μαρινάκη, ανάμεσα στους Βετεράνους του Ολυμπιακού και του Κερατσινίου.https://t.co/G1IR0hujMI — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 17, 2026

Στις δηλώσεις τους, τόσο ο κ. Βασιλειάδης όσο και ο παλαίμαχος άσος Νίκος Τσιαντάκης, υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης αυτής της κληρονομιάς, σημειώνοντας παράλληλα τη συνέχεια του έργου μέσω του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, που αποτέλεσε τον 706ο αγώνα στην ιστορία του συνδέσμου βετεράνων του Θρύλου, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 5-2. Τα τέρματα για τους νικητές σημείωσαν οι Ζαραδούκας (2), Λύγκος (2) και Γεωργουδάκης.

Η αναμέτρηση, πέρα από τον τιμητικό της χαρακτήρα, είχε και φιλανθρωπικό σκοπό, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως το ποδόσφαιρο παραμένει ένας ισχυρός δεσμός κοινωνικής αλληλεγγύης. Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετείχαν δεκάδες δόξες του παρελθόντος, όπως οι Γκαϊτατζής, Γλύκας, Βαμβακούλας και Λουτσιάνο, τιμώντας με την παρουσία τους την ιστορία του συλλόγου.