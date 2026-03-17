Η Wide Media τιμήθηκε για ρεπορτάζ στα 28α ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ

Ο όμιλος της WIDE Media ήταν ανάμεσα στα ΜΜΕ που βραβεύθηκαν στη διάρκεια της 28ης ετήσιας εκδήλωσης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου για τα κορυφαία δημοσιογραφικά θέματα του 2025. Ο έπαινος απονεμήθηκε στον Σταύρο Γεωργακόπουλο για την αποκλειστική κάλυψη της ακριβότερης μεταγραφής Ελληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό, αυτής του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον.

Στη διάρκεια της απονομής, ο συνάδελφος, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε την WIDE Media για την εμπιστοσύνη, το Athletiko.gr, καθώς και το Flash.gr για την άριστη συνεργασία. Υποστήριξε, επίσης, ότι θεωρεί το ρεπορτάζ το βασικότερο γρανάζι της δημοσιογραφίας κι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον ΠΣΑΤ και την αρμόδια επιτροπή δημοσιογραφικών βραβείων για τον έπαινο που έλαβε, τον οποίο χαρακτήρισε ως το δικό του... Οσκαρ μετά από 35 χρόνια πορείας στον αθλητικό χώρο.

Δεν παρέλειψε, επίσης, να αφιερώσει το βραβείο στην οικογένειά του και τα τρία του παιδιά, καθώς και στα αγαπημένα του πρόσωπα, λαμβάνοντας τη σχετική διάκριση από τα χέρια της νέας προέδρου του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αριας Αγάτσα.