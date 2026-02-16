Ο Μαρινάκης «χρυσώνει» τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που καταφέρει το 5/5 στα εναπομείναντα ματς

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League με ισχυρό κίνητρο, καθώς ο ιδιοκτήτης της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη του πριμ.

Συγκεκριμένα, έταξε συνολικό μπόνους ύψους 1.000.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές, εφόσον καταφέρουν να πετύχουν το απόλυτο των νικών (5 στα 5) στα εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως επιβράβευση της προσπάθειας αλλά και ως έξτρα ώθηση ενόψει της μάχης για την κορυφή, με τη διοίκηση να δείχνει έμπρακτα την πίστη της στην ομάδα.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ανακοίνωσε επίσης ξεχωριστό μπόνους σε περίπτωση πρόκρισης επί της Λεβερκούζεν στο Champions League, το οποίο ίσως αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν δοθεί ποτέ σε ελληνική ομάδα.

Τα πέντε εναπομείναντα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη κανονική διάρκεια: